VIDEO/ Paula Chirilă i-a făcut cont de Instagram fiicei sale, dar postează numai ea, pentru a o proteja

Abia când Carla a împlinit 10 ani, Paula Chirilă a acceptat să-i dea un telefon fiicei sale, însă cu condiția să-l folosească doar în weekenduri și în vacanțe. Actrița a tot amânat acest lucru nu din dorința de a o ține pe micuță departe de tehnologie sau social media, ci de teamă că ar putea fi abordată de pedofili.

„Mai nou, i-am făcut și cont de Instagram, dar mă ocup eu de el. Ea nu are acces. Un cont de Instagram este pentru adulți. Dacă oricine poate să-i scrie unui copil, nu vreau ca un adult să aibă acces la copilul meu. Eu am grijă de contul ei și i-l voi preda atunci când voi crede de cuviință. Când o să fie mai mare, adică”, ne-a explicat Paula, completând că o lasă pe Carla să-și ia telefonul la ea doar atunci când merge la concertele trupelor preferate sau la vreo emisiune TV.

„Are un telefon care a rămas moștenire de la mine. Până l-oi vinde și pe ală. Îl are, dar nu are acces la el decât în weekend. În timpul săptămânii avem școală, avem teme, avem cursuri de dans, tenis, avem foarte multe activități, așa că nu mai este loc și pentru telefon. Doar în vacanță o mai las”.

Carla e dorită în reclame. «Am avut niște oferte și acum ne gândim»

Scopul profilului de Instagram al micuței este acela de a o promova mai mult. Frumușică și foarte charismatică, Carla știe încă de mică să-și facă simțită prezența, așa că nu de puține ori Paula Chirilă a fost întrebată dacă nu vrea să o lase pe fiica ei să participe la castinguri pentru diverse spoturi.

Dacă până acum considera că este mică pentru a avea astfel de activități, între timp, actrița și-a dat seama că fiicei sale chiar îi place această lume:

„Este foarte fericită că i-am făcut cont. Mă întreabă mereu câți urmăritori are. A început să facă și vlogging. A pus câteva filmulețe pe canalul meu de YouTube. Pentru contracte de publicitate eu sunt reprezentantul ei, managerul ei. Chiar am avut niște oferte și acum ne gândim”.

VIDEO: Robert Hanciarec

