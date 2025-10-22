Paula Seling a vorbit deschis, în podcastul lui Cătălin Măruță, despre viața sa după divorțul de Radu Bucura, oferind fanilor o perspectivă sinceră asupra unei perioade delicate din viața ei. La trei ani ani de la despărțirea de partenerul alături de care a trăit o poveste de dragoste de 17 ani, artista rămâne o prezență calmă și echilibrată, dar și o femeie care nu își pierde credința în iubire.

Cântăreața a mărturisit că ruptura s-a produs firesc, în momentul în care ea și Radu au realizat că au evoluat în direcții diferite. „Când trebuie să schimb ceva mă gândesc «oare cum o să fie?». Așa că schimbările pentru mine nu sunt foarte plăcute. Dar după mă adaptez. E complicat să vorbesc despre un lucru care a fost și în care mai e o persoană implicată care nu e aici. Viața merge înainte cu sau fără voința noastră. (…) Toate lucrurile care s-au întâmplat au fost cu un rost. (…) Fiecare simte viața altfel, și e normal să fie așa. Lucrurile pleacă în alte direcții”, a spus Paula Seling, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Radu Bucura se implică în creșterea fiicei lor, Elena

Cu toate acestea, Paula Seling vorbește cu afecțiune despre fostul soț, subliniind că au rămas în relații bune și că îl apreciază pentru felul în care se implică în creșterea fiicei lor adoptive, Elena, în vârstă de 11 ani. „Suntem împreună părinți în continuare. Elena are nevoie de amândoi. Ne descurcăm, găsim soluții. (…) Tatăl Elenei este un om minunat, care are grijă de tot ce înseamnă îndatoririle lui de tată. Suntem părinții ei și o iubim la fel”, a spus Paula Seling.

„Sunt veșnic îndrăgostită”

Întrebată dacă s-ar mai recăsători, artista a răspuns zâmbind: „Eroare 404”, lăsând însă loc misterului atunci când Cătălin Măruță a remarcat că pare îndrăgostită. „Sunt veșnic îndrăgostită”, a spus ea. Într-o discuție despre cum le spune „Te iubesc!” tot timpul fiicei și părinților ei, cântăreața a fost întrebată dacă mai există în viața ei o altă persoană căreia să-i spună cele două cuvinte. „De ce nu?”, a răspuns prompt. „Deci ai pe cineva căruia îi spui «Te iubesc!»?”, a insistat Măruță. „E posibil”, a fost răspunsul Paulei.

Pe lângă confesiunile despre dragoste, Paula Seling a vorbit emoționant și despre modul în care o crește pe Elena și despre cât de important este pentru ea ca fiica sa să simtă dragostea necondiționată a ambilor părinți.

