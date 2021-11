Pavel Bartoș a slăbit 12 kilograme. Cum a reușit: „Nu a fost ceva care s-a întâmplat brusc și nu am avut un regim anume”

Pavel Bartoș este actor la Teatrul Odeon din București, dar și prezentator de televiziune. El moderează show-ul „Masked Singer” de la Pro TV, dar și „Românii au talent”, „Vocea României”. Nu pentru aparițiile lui pe micul ecran a decis să slăbească, ci pentru un rol pe care îl va interpreta în curând în filmul lui.

„Gândul cu care am început a avut legătură cu rolul Ramon, din filmul meu cu acelaşi nume, pentru ale cărui filmări voi începe treaba în luna martie. Iniţial, trebuia să le începem în noiembrie, dar din cauza condiţiilor actuale am fost nevoiţi să le amânăm.”, a declarat pentru click.ro Pavel Bartoș.

„Am alt tonus, mă simt mai bine”

Actorul a și dezvăluit cum a reușit să dea 12 kilograme jos. A început să facă sport și să aibă un regim alimentar echilibrat.

„Procesul de slăbire a început undeva prin luna august, deci nu a fost ceva care s-a întâmplat brusc. Nu am avut un regim anume, ci am început să fac sport şi să am mai multă grijă la ceea ce mănânc. În total, am slăbit undeva la 10 – 12 kg, exact cam cât plănuisem la început. Să fiu sincer, a şi început să-mi placă: am alt tonus, mă simt mai bine, deci mi-e mult mai uşor să mă şi menţin”, a mai spus prezentatorul de la Pro TV.

De curând, Pavel Bartoș a realizat o sesiune foto și video pentru Crăciun alături de colegul și bunul lui prieten, Smiley. Acolo, actorul și-a arătat noua siluetă.

De curând s-au aflat detalii neștiute din trecutul lui Pavel Bartoș. „Am fost și ospătar, am lucrat și într-un non-stop, am vândut mărțișoare”, a spus el într-un interviu.

