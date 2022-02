Prezentatorul are o dorință atipică, despre care vorbește deschis: „De obicei nu am dintr-astea, pentru că eu am o zicală: «Dacă nu ți le propui, nu le ai!» Cum să zic eu, doar atât am o chestie, îmi doresc să mor înaintea celor dragi mie!”, a declarat Pavel Bartoș pentru Cancan.

De asemenea, Pavel a recunoscut că deși a jucat în numeroase filme și piese de teatru, acesta are în continuare emoții când apare în fața publicului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Am emoții, dar emoțiile fac bine, chiar îmi zicea cineva: «Și tu, după atâți ani, ai emoții?» Da, am emoții, e normal să am emoții, asta dovedește că nu sunt robot și te raportezi în fiecare seară la spectacolul ăla, la oamenii ăia și asta te face mai bun sau mai prost!”, a mai spus actorul.

„Comedia se zice că e mai greu de jucat, dar drama cere alte lucruri, alte dedesubturi, trebuie să te cauți un pic pe tine, e greu de jucat oricum, dar e bine când îți iese bine!

Dacă ar fi ușor de jucat, ar juca toată lumea, așa joacă cei care, pe lângă har, au și noroc!”, a mai completat Pavel Bartoș. Actorul este căsătorit și are trei fete.

GSP.RO 11 copii ucraineni nu se mai pot întoarce acasă. I-a prins războiul la Brașov, fără părinți lângă ei. ”Acum, ei sunt ai noștri”

Playtech.ro ȘOC! Pe cine a sunat Zelenski azi-noapte! HALUCINANT ce i-a zis despre Ucraina

Observatornews.ro "Mamă, scoate-mă de aici! Omorâm oameni nevinovați". Soldați ruși s-au predat de bunăvoie și cer să plece acasă

HOROSCOP Horoscop 28 februarie 2022. Scorpionii una spun și alta fac, și nu pentru că nu sunt consecvenți, ci pentru că situația se schimbă

Știrileprotv.ro Împușcături în Vama Siret! Vameșii ucraineni au deschis focul împotriva refugiaților! Cel puțin o persoană a fost doborâtă. | VIDEO

Telekomsport Ultima oră! Soldaţi străini din trupe de elită ar urma să sprijine armata Ucrainei. Informaţia care a ajuns în presă

PUBLICITATE Ras al-Khaimah: sejurul perfect la care visezi