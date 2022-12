„Familia mea” se numește cea mai nouă melodie lansată de Pepe. Artistul a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV, unde a povestit cum s-a gândit să facă această piesă.

„Este o piesă cu și despre familia mea. Cred că ar trebui să atingă la suflet orice om care își iubește sincer familia și care vrea să transmită un mesaj de dragoste în această perioadă frumoasă. De multe ori, poate ți-e greu să îi spui mamei, tatei, copiilor, soției un „te iubesc” sincer și pur, iar melodia asta e o dedicație. Am făcut-o din suflet”, a spus Pepe.

În videoclip, Maria, fiica cea mare a început să lăcrimeze din cauza emoțiilor, iar Yasmine Ody i-a șters lacrimile. Cântărețul a declarat că este cea mai frumoasă perioadă din viața lui și este foarte fericit.

Pentru artist, familia înseamnă totul. Pepe are trei copii, două fetițe din căsnicia cu Raluca Pastramă și un băiețel din actuala căsnicie cu Yasmine Ody. Deși a divorțat de prima soție, el se ocupă în continuare de fetițele sale, Maria și Rosa, care vin destul de des la tatăl lor. Micuțele o plac și pe actuala soție a tatălui lor și sunt fascinate de fratele lor mai mic, Pepe Jr.

„Eu trăiesc pentru familia mea și sunt extrem de fericit și împlinit. Sunt fericit! Mi s-a schimbat viața. M-am tuns de când am băiat. Din iunie m-am tuns și m-am obișnuit. Îmi doream să mă tund. În clip apare toate familia mea. Maria e la cor în momentul acesta. Rosa este acasă și se uită acum la noi. Ea studiază la pian. Așa mulțumire sufletească nici că se putea. De sărbători suntem în familie”, a declarat Pepe la PRO TV.

Cum s-a schimbat viața lui Pepe de când are băiat

După divorțul de Raluca Pastramă, Pepe și-a refăcut viața alături de Yasmine Ody, alături de care are un băiețel. Într-un interviu la Antena Stars, artistul a dezvăluit cum se descurcă în rolul de tată de băiat și cum i s-a schimbat viața de când are trei copii.

Invitat recent în emisiunea lui Dan Capatos, Pepe a povestit cu zâmbetul pe buze despre viața lui personală. Recunoaște că nu îi e ușor de când a devenit tată de băiat, nu prea mai are timp liber, dar e cu adevărat împlinit. „E bine tată de copii, în primul rând. E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat, dar acum de când e și golanul ăsta mic, deci mor, s-a terminat, e altceva. E total diferit (n.r. – să fii tată de băiat sau de fată). (…) Timp trebuie să îți faci, chiar dacă n-am, la modul cel mai serios. Am avut o perioadă extrem de încărcată după ce s-au ridicat barierele. Au venit toate așa, eu am continuat și cu online-ul pe care l-am avut în toată perioada pandemiei. (…) Și mâine am concert online.”, a declarat Pepe la „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

