Pepe a povestit cum a aflat că este înșelat de Oana Zăvoranu, în timpul căsniciei cu aceasta. „Am stat vreo 3 ore până a ieșit de la un apartament”

„Dacă afli că nevastă-ta, când tu nu ești acasă, îți zice că se duce la o prietenă, ce faci? Te convingi că așa e. Am stat vreo 3 ore până a ieșit de la un apartament, eu știam că a mai fost acolo, dar ieșea singură.

La un moment dat a ieșit cu el și am zic gata, acum am făcut flagrantul. Eu eram plecat din București, și eu mincinos. Faza dură a fost că eu mergeam în spatele lor și vorbeam cu ea la telefon.

Era parcat în fața casei lui și eu parcat în spatele lor și ea aștepta să închid eu telefonul să își poată lua la revedere de la el, iar eu nu-i lăsam”, a povestit Pepe în video, postat pe YouTube.

„Vorbeam cu ea orice, dar nu voiam să închid. A avut la un moment dat o tentativă din asta de a ridica tonul la mine. Și am zis: Ce faci, vorbești urât cu mine de față cu fraierul?

M-am dat jos și i-am bătut în geam. Am zis: Băi boss…oricum știu tot, iubește-o și tu 10-15% din cât am iubit-o eu, respect-o și duceți-vă mai departe, și am plecat”, a povestit Pepe.

