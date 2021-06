Dezvăluirea lui Pepe la 4 luni de la divorțul de Raluca. „Eu nu mi-am dorit. Ea a pus punct”

„Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana.”, a povestit Pepe la Antena Stars.

Tot în emisiunea „Xtra Night Show”, prezentată de Dan Capatos, cântărețul a mai precizat că nu la el sau la fosta soție s-a gândit când a venit vorba de separare, ci la fiicele lor, la Rosa și la Maria.

„Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult. Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a mai declarat acesta la TV.

În februarie 2021, Pepe și Raluca Pascu au divorțat la notar, pe cale amiabilă. Fosta soție a interpretului a mers însoțită la notar de fratele său, Bombo Pastramă. Cei doi au fost căsătoriți timp de opt ani, iar anunțul separării a fost făcut în spațiul public de artist.

„Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată. A hotărât să pună punct relației. Nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Vrem să avem o relație civilizată în continuare pentru copiii noștri, vom merge la notar, nu există niciun fel de proces, litigii și alte speculații.

Nu există un motiv major, nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, a anunțat el într-un video postat pe YouTube în luna noiembrie a anului trecut.

