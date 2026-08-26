La cârma producției se va afla omul de afaceri Paul Nicolau, cunoscut în spațiul public sub numele de Pescobar. Cu o vastă experiență în domeniul restaurantelor, acesta va merge în locațiile cu probleme pentru a analiza modul de funcționare, a identifica erorile de management și a găsi soluții alături de proprietari.

Ce emisiune va prezenta Pescobar la Pro TV: "Nu o să fie liniște în bucătărie”
Paul Nicolau (Pescobar) Sursa foto: Pro TV

Formatul va urmări cazuri autentice din industria HoReCa din România, abordând provocări precum tensiunile în echipă, problemele de organizare, pierderile financiare sau conflictele de familie.
În fiecare ediție, Pescobar va descoperi ce se află în spatele problemelor cu care se confruntă restaurantul și va lucra alături de proprietari și echipe pentru a schimba lucrurile care nu funcționează.

„În HoReCa, știu cât de ușor e să construiești ceva cu pasiune și cât de greu e să-l ții în picioare când lucrurile încep să meargă prost. În «Pe muchie de cuțit», intrăm în restaurante cu probleme reale și spunem lucrurilor pe nume, dar cu un singur obiectiv: să găsim soluții și să le dăm o șansă la un nou început. O să fie direct, autentic și, cu siguranță, nu o să fie liniște în bucătărie”, a declarat Paul Nicolau (Pescobar).

Pentru restaurantele care se confruntă cu probleme și sunt pregătite să facă o schimbare, castingul pentru
Pe muchie de cuțit este deschis. Antreprenorii din industria HoReCa care vor să-și înscrie restaurantul în noua producție se pot înscrie pe inscrieri.protv.ro
.
Pe muchie de cuțit va începe în curând filmările și va aduce în fața publicului restaurante din diferite zone ale României, fiecare cu propriile provocări, povești și identitate. De la afaceri de familie la restaurante care încearcă să-și găsească locul într-o piață tot mai competitivă, producția va pune în valoare atât oamenii și poveștile lor, cât și gastronomia locală și specificul comunităților în care acestea s-au dezvoltat.

Producătorii urmează să comunice în curând data oficială la care show-ul va debuta pe post și pe platforma online.

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