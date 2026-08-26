Marian Godină a început un nou capitol profesional după ce și-a anunțat demisia din Poliția Română, la capătul a aproape două decenii petrecute în uniformă. La câteva zile de la anunțul plecării, fostul polițist a răspuns uneia dintre întrebările apărute în jurul deciziei sale: din ce va trăi de acum înainte?

Godină a explicat că salariul primit de la stat reprezenta deja doar una dintre sursele sale de venit și că, după demisie, va avea mai mult timp pentru proiectele pe care le desfășoară în paralel. Printre planurile sale se numără un nou loc de muncă, în funcția de director de marketing, dar și activitatea de autor, stand-up-ul, proiectele online și mai multe colaborări.

Marian Godină și soția sa, GeorgianaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Marian Godină va deveni director de marketing al unei firme

Una dintre cele mai importante noutăți anunțate de Marian Godină este viitorul său job. Fostul polițist a dezvăluit că urmează să fie angajat ca director de marketing al unei firme, însă nu a precizat, deocamdată, numele companiei.

Totodată, acesta spune că are în pregătire mai multe proiecte și colaborări. „În curând voi fi angajat în calitate de director de marketing al unei firme, pregătesc un nou turneu național de stand-up, pregătesc o nouă carte, am semnat deja câteva colaborări faine, am un canal de Patreon cu peste 1.200 de abonați, Facebookul merge, o să postez mai des și pe canalul ăla video, o să fiu ambasador al unui brand foarte șmecher, sunt și președintele unei asociații.”

Marian Godină nu a dezvăluit nici ce firmă îl va angaja, nici numele brandului al cărui ambasador urmează să devină.

Pregătește un nou turneu național de stand-up și o carte

Noul job nu este singura direcție profesională pe care Marian Godină o are în plan. După plecarea din Poliție, el vrea să continue activitatea de autor și să se implice mai mult în zona de divertisment.

Fostul polițist a anunțat că pregătește un nou turneu național de stand-up, dar și o nouă carte. Scrisul a ocupat deja un loc important în activitatea sa, iar Godină a vorbit chiar despre legătura dintre experiențele trăite în uniformă și proiectele sale literare.

„Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi.”

Din ce spune Marian Godină că va câștiga bani după plecarea din Poliție

Pe lângă viitorul salariu din domeniul marketingului, Marian Godină spune că are mai multe surse de venit. Printre acestea se numără activitatea pe Patreon, proiectele online, colaborările deja semnate, turneele de stand-up, cărțile și viitorul parteneriat cu un brand.

Fostul polițist a explicat că salariul din Poliția Română nu mai reprezenta de ceva timp principala sa sursă de venit. „Au crezut că, odată cu uniforma, mi-am predat și capacitatea de a câștiga bani. Îmi pare rău să le stric petrecerea: salariul de polițist era, de multă vreme, doar una dintre sursele mele de venit. Mă duceam la serviciu ca la un hobby.”

Potrivit lui Marian Godină, demisia i-ar oferi tocmai timpul necesar pentru a se ocupa mai mult de proiectele sale. „Am demisionat tocmai pentru a avea mai mult timp să muncesc pentru proiectele mele, nu ca să stau acasă și să aștept șomajul sau pe vreunul care să-mi dea benzină cu un leu litrul. Nu mor de foame și nici nu dispar. Am demisionat din Poliție, nu din viața publică.”

Are peste 1.200 de abonați pe Patreon și vrea să fie mai activ online

Marian Godină a menționat și activitatea sa online atunci când a vorbit despre veniturile pe care le va avea după plecarea din Poliție. Fostul polițist spune că are deja peste 1.200 de abonați pe Patreon.

Patreon este o platformă prin care creatorii de conținut pot primi bani lunar direct de la cei care îi urmăresc.

În același timp, el intenționează să fie mai activ pe Facebook și să publice mai des și pe canalul său video. Godină a mai anunțat că a semnat deja mai multe colaborări și că urmează să devină ambasadorul unui brand, fără să ofere alte detalii.

A demisionat după aproape 20 de ani în Poliția Română

Schimbarea vine la doar câteva zile după ce Marian Godină a anunțat una dintre cele mai importante decizii din viața sa profesională. Pe 20 august 2026, acesta a făcut public faptul că și-a depus demisia din Poliția Română, după aproape două decenii de activitate.

El a precizat că mai avea aproximativ 14 ani până la pensie, însă și-a dorit să acorde mai mult timp familiei, scrisului și proiectelor pe care vrea să le dezvolte. „Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani.”

Deși a ales să renunțe la uniformă, Marian Godină spune că profesia de polițist va rămâne o parte importantă din identitatea sa. „Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist.”

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