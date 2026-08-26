Lipsa unei majorități care să susțină un nou prim-ministru nu este cauzată doar de indecizia lui Nicușor Dan în ceea ce privește desemnarea unui nou titular la Palatul Victoria, ci și a unui climat de tensiune internă în PSD. Iar acest conflict mocnit e reprezentat de faptul că sunt tot felul bisericuțe și de relații interpersonale care scârțâie între greii formațiunii.

Iar o asemenea sincopă este inclusiv în interiorul mișcării care ar accepta o guvernare cu AUR. Bineînțeles, în care PSD să fie vioara întâi și în care social-democrații să traseze liniile. Iar în această zonă găsim mai mulți lideri: Paul Stănescu (fost secretar general al PSD), Mihai Tudose (președinte al Consiliului Național, Claudiu Manda (secretar general al PSD) sau Ionuț Pucheanu (prim-vicepreședinte al PSD).

Însă și între unii dintre ei relațiile sunt complicate. Manda, cu o influență crescută în ultimul an, e văzut ca un fals suveranist sau, mai degrabă, unul de fațadă, spun surse social-democrate. Pentru că încearcă să împace atât politicile bruxelleze, doleanța lui Nicușor Dan ca partidele cu șanse la guvernare să stea departe de AUR cu electoratul care pare să îmbrățișeze mai bine lucrurile promovate de liderii suveraniști.

Relația Manda-Tudose, deși colegi la Bruxelles, este „rece”, susțin surse social-democrate. De altfel, Tudose, deși președinte al Consiliului Național, nu a fost inclus în niciuna din rundele de consultări cu Nicușor Dan din ultimele luni, întâlniri formale fiind atât în luna mai, cât și în iunie.

Și relația Stănescu-Manda e rece. La ultimul congres al PSD, potrivit surselor Libertatea, Stănescu l-ar fi vrut ca secretar general pe Adrian Gâdea, președinte CJ Teleorman, dintr-un fief care până în 2019 era controlat cu mână de fier de Liviu Dragnea.

În fieful lui Stănescu, unde social-democrații încă spun că nu se mișcă niciun lucru fără „binecuvântarea” fostului secretar general, de curând a fost în turneu politic omul perceput ca lider al mișcării suveraniste, Călin Georgescu. Mai mult, lui Georgescu i s-a dat spațiu de promovare media, în zone unde influența lui Stănescu nu e străină.

„Testarea” AUR prin aducerea la guvernare

Mihai Tudose, Paul Stănescu și Ionuț Pucheanu (naș de cununie la nunta unui băiat al lui Georgescu) au spus clar că ar trebui cooptat într-o formulă sau alta AUR la guvernare: fie prin susținerea la învestire de către partidul lui Simion, fie prezenți cu garnitura de politicieni în funcții importante.

Câteva exemple:

„Viziunea mea despre orice partid politic din Parlament e următoarea: începând cu cel mai deștept și mai frumos din Parlament până la cel mai prost și mai urât, bă, are niște voturi în spate. Eu personal nu aș avea nici cea mai mică emoție să spun ce vreau să fac eu: 7 puncte. Cu cine negociez? Cu următorul partid: «Bă, uite, asta facem, sunteți de acord?». Negociez cu toată lumea. Mă duc și la celelalte partide mici. Hai să vedem cine nu e de acord. Guvern cu cine e de acord și în funcție de negocieri. Deocamdată, nu am cu cine negocia. Ce negociez eu astăzi? N-am vorbit cu președintele partidului”, Mihai Tudose, pe 19 august, la Gândul.

„AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane de la AUR, discutăm de votanții AUR. Sunt reprezentanții poporului (…) S-a greșit aici” – Paul Stănescu, pe 22 iunie, despre colaborarea cu AUR

„Eu cred că sunt unul dintre puținii oameni din PSD care, acum un an și, când se puneau bazele fostei alianțe, am fost unul dintre puținii, dacă nu cumva chiar singurul care am opinat că AUR-ul ar trebui să fie lăsat să guverneze, într-o formă, nu neapărat cu noi. Oamenii ăștia trebuiau a fi expuși pentru a-și arăta limitele, limitele din toate punctele de vedere (…) Odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, e posibil ca la un moment dat AUR-ul să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față. După ce își vor fi clarificat niște poziții, atât naționale, cât și internaționale, vizavi de niște probleme peste care noi în momentul de față nu putem trece”, Ionuț Pucheanu, pe 5 iulie, la Digi24.

Pe de altă parte, Claudiu Manda a negat în mai multe rânduri că ar trebui ca AUR să fie parte a unei formule guvernamentale. „Nu facem guvernare cu AUR”, puncta Manda cu o zi înaintea de moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. De altfel, Manda a fost unul din partizanii îndepărtării lui Bolojan și a susținerii ideii că imediat revine formațiunea din care face parte la guvernare.

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