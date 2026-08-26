Scopul? Protejarea telefonului împotriva loviturilor, zgârieturilor și căderilor. Deși unele dintre aceste protecții sunt realizate din folii moi, cele mai multe sunt din sticlă securizată, concepută să ofere o protecție mai eficientă.

Dacă nu tratezi telefonul cu o grijă excesivă, probabil că l-ai scăpat de multe ori din mână sau l-ai lovit în geantă sau buzunar cel puțin o dată.

Când trebuie înlocuită o folie crăpată?

Folia de sticlă se poate crăpa sau ciobi în timp, semn că a preluat șocurile care altfel ar fi afectat ecranul telefonului. Însă, cât de sigur este să continui să folosești un protector deteriorat?

Dacă simți margini ascuțite când treci degetul peste ea sau dacă fragmentele de sticlă încep să se desprindă și să cadă, este timpul să iei în considerare înlocuirea. Dacă folia este grav crăpată, mai ales la colțuri, acesta poate lăsa o parte a ecranului neprotejată, crescând riscul de deteriorare.

În plus, bucățile desprinse pot zgâria ecranul, iar în cazuri extreme, touchscreen-ul poate înceta să mai răspundă în anumite zone. Dacă observi astfel de probleme, schimbarea foliei devine o necesitate.

Cum să dai jos o folie spartă

Nu te panica la primul semn de crăpătură, dar reține că o folie grav deteriorată poate deveni mai dificil de îndepărtat cu timpul. Înainte să începi, găsește un spațiu bine iluminat, oprește telefonul și scoate husa, dacă ai una.

Dacă sticla este foarte spartă, protejează-te cu ochelari și mănuși, iar pentru a preveni împrăștierea fragmentelor, lipește o bandă transparentă peste suprafața protectorului. Folosește unghia sau un card subțire din plastic pentru a ridica ușor un colț al protectorului.

Evită sculele metalice, care pot zgâria ecranul telefonului. În timp ce îndepărtezi protectorul, susține-l pentru a preveni spargerea completă. După ce l-ai înlăturat, curăță ecranul cu o lavetă din microfibră pentru a elimina eventualele urme sau fragmente rămase.

Alternative la sticla securizată

Dacă te-ai săturat să înlocuiești foliile de sticlă securizată, poți opta pentru o variantă mai flexibilă, cum ar fi folia TPU (poliuretan termoplastic) sau folia din hidrogel, folosite împreună cu o husă de protecție.

Unele folii TPU au chiar proprietăți de auto-regenerare, care reduc apariția zgârieturilor și urmelor. O folie de calitate superioară va rezista mult timp înainte de a începe să se desprindă de pe margini și, spre deosebire de sticla temperată, nu se va sparge, mai scriu cei de la BGR.com.

În același timp, o husă potrivită va proteja marginile și spatele telefonului, inclusiv proeminențele camerei, dacă există. Pe piață există o varietate de huse durabile, de la cele clasice la cele tip portofel sau minimaliste, care pot oferi o protecție excelentă în funcție de stilul tău de viață.

Deși foliile de plastic oferă o protecție mai redusă împotriva impactului și un alt tip de senzație la atingere față de sticla securizată, ele pot fi o opțiune bună dacă dorești doar protecție împotriva zgârieturilor și ești mulțumit cu o combinație de husă și folie.

În plus, unii susțin că evoluția materialelor și a sticlei pentru ecrane face ca utilizarea unei folii să nu mai fie absolut necesară. În final, alegerea potrivită depinde de modul în care folosești telefonul și de toleranța ta la riscuri.

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