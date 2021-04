Petre Roman, după despărțirea de Mioara Roman, și-a făcut o altă familie, a devenit chiar și tatăl unui băiețel. Nu a mai menținut relațiile așa de strânse cu fosta familie, iar Oana Roman declara că acest lucru a afectat-o. Voia să aibă parte în continuare de iubirea părintelui, voia ca bunicul să petreacă timp cu nepoata.

Iată că aceștia au trăit acum un moment fericit de familie, Petre Roman s-a întâlnit cu fiica Oana și nepoata Isabela. Vedeta nu a ratat ocazia de a face câteva poze pe care imediat le-a urcat pe rețelele de socializare. A vrut să le spună urmăritorilor ei că e împlinită, dar și că tatăl ei, fostul politician, arată foarte bine la 74 de ani.

„Azi ne-am întâlnit cu tata. ❤❤❤ Arată fabulos. Isa a fost tare încântată”, a scris Oana Roman. Isabela, nepoata lui Petre Roman, își strânge bunicul în brațe, pare că i-a fost dor.

Cât de grea a fost copilăria Oanei Roman. Ce a trăit alături de Mioara și Petre Roman

Oana Roman a vorbit despre cea mai mare durere pe care a trăit-o în copilărie, atunci când tatăl său s-a înstrăinat de ea. Când era foarte mică, Petre Roman i-a fost aproape, dar apoi acesta s-a dedicat vieții profesionale.

„Mulți ani am crezut că nu am dreptul să-i reproșez, pentru că totul a fost pentru un scop mai presus de noi, dar în adâncul sufletului meu tot timpul i-am reproșat că a pus pe primul plan țara și nu pe mine, așa cum o făcuse până în acel moment. Eu, dintr-o prioritate, am devenit cantitate neglijabilă. Nu s-a mai schimbat niciodată nimic.

El nu s-a mai concentrat la nimic altceva din acel moment decât la politică. La un moment dat nu am mai putut, iar mama m-a găsit urlând la propriu. Le-am spus că dacă nu fac ceva o să mă piardă. Singura modalitate prin care eu am reușit să mă vindec a fost să merg să-mi iau un câine. Am zis că dacă nu sunteți voi, să am și eu un suflet lângă mine”, a povestit Oana Roman în podcastul lui Mihai Morar.

