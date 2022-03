Sâmbătă, 5 martie, casa Andreei Bălan a fost decorată cu baloane colorate, cu jucării pentru ziua de naștere a Clăriței, așa cum o alintă pe fiica ei cea mică. A împlinit 3 ani și a avut parte de o petrecere specială, cu multe cadouri, preparate speciale și un tort pe măsură.

„Chiar acum o sărbătorim pe Clara și avem un super party cu prieteni de suflet, cu multă iubire și voie bună❤️🌈🙏🥳 Și dacă suntem prințese, păi să fim până la capăt”, a scris ieri pe rețelele de socializare Andreea Bălan în dreptul imaginilor pe care le-a distribuit pentru prietenii ei din mediul online.

Andreea Bănică și fiul ei Noah au fost invitați, Andreea Antonescu, Adelina Pestrițu. Astfel, casa vedetei s-a umplut de voie bună, după cum se poate observa în pozele din galeria foto.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Anul acesta, Andreea Bălan a rupt tradiția. Mereu lansa o piesă de ziua fiicei sala Clara, dar acum, având în vedere războiul din Ucraina, vedeta a ales să amâne momentul. „Azi este (poate) cea mai importantă zi din viață mea, deoarece este ziua în care am dat viață, dar și ziua în care am renăscut la viață. Au trecut 3 ani minunați de când Clara a venit pe lume și inima mea s-a oprit pentru câteva secunde.

Clărița ne-a umplut viețile cu năzdrăvăniile ei și ne-a oferit iubire, inocența, veselie și puritate❤️ Iar eu, în acești 3 ani, m-am schimbat fundamental și am devenit cea mai bună mama pentru ele. Sunt fericită și recunoscătoare pentru tot🙏 PS. Azi aș fi vrut să păstrez tradiția și să sărbătoresc cu lansarea unui videoclip, așa cum am făcut-o în ultimii 2 ani pe 4 martie, dar am amânat un pic, din respect pentru momentele foarte grele prin care trece Ucraina”, a explicat vedeta pe Facebook în data de 4 martie.

Se știe că Andreea Bălan, în urmă cu 3 ani, după operația de cezariană, a avut un stop cardio-respirator.

