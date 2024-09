Cântărețul, actorul și compozitorul Petru Călinescu formează de mai bine de 10 ani, împreună cu Maximilian Muntean, un duo vocal de referință în lumea jazz/swing-ului din România: New Vegas Show. Ca actor, colaborează cu Opera Comică pentru Copii, AmTeatru, Theater du Soleil, Wonder Theatre și a lucrat deja cu regizori cunoscuți precum Răzvan Mazilu și Claudia Ciobanu. Acum, Petru semnează două dintre piesele coloanei sonore din filmul „Ca fetele”, ale cărui prime imagini pot fi văzute în trailerul

producției. Petru povestește într-un interviu exclusiv cum a început colaborarea pentru filmul „Ca fetele”.

Cum ați primit propunerea de a vă implica în partea de compoziție și interpretare a coloanei sonore din filmul „Ca fetele”?

Cu foarte mare bucurie! Mă aflu într-o perioadă a carierei mele în care doresc să îmi extind activitatea profesională pe mai multe planuri. În ultimii ani, mărturisesc că m-am concentrat mai mult pe cariera de cântăreț și actor, iar compoziția rămăsese cumva într-un plan secund. Mă bucur acum să îmi „iau revanșa” cu această colaborare cinematografică la cel mai înalt nivel!

Vă aflați la prima colaborare cu Vlad Isac? Cum v-ați cunoscut și cum a decurs lucrul împreună la acest proiect?

Mă cunosc cu Vlad încă din perioada pandemiei, pe când am locuit câțiva ani la Brașov, orașul natal al lui Vlad. Vrând să profit de acea perioadă pentru a lucra la câteva piese noi și de a încerca mai multe posibile direcții muzicale la acea vreme, mi-a făcut cunoștință Alex Tomulescu cu acest tânăr compozitor extrem de talentat, împreună cu care am și compus mai multe piese minunate. Avem o chimie profesională aparte atunci când colaborăm, lucrurile decurg extrem de firesc și de cele mai multe ori terminăm foarte repede lucrul împreună la o piesă.

Ce v-a inspirat cel mult? Ați știut de la început povestea filmului și a personajelor?

Doar în linii foarte generale, deoarece noi am lucrat cele două piese înainte de producția filmului propriu-zis, fiindcă era nevoie ca ele să fie gata atunci când au început filmările. Această metodă de lucru nu este neobișnuită în cadrul producției unui film. Ca inspirație, cel mai mult am discutat în jurul personajului interpretat de Emil Rengle, în special în ceea ce privește piesa „Eu și muzica”, pe care Emil o și interpretează în film. Cealaltă piesă, „Mai Sus”, a fost gândită ca un „uplifting anthem” care să reprezinte însăși esența filmului.

Petru se consultă cu tatăl lui pe plan profesional

Spuneați într-un interviu că v-ați temut ca celebritatea tatălui dumneavoastră, Florin Călinescu, să nu influențeze propria carieră în domeniului artelor. Și că v-ați bucurat că v-ați axat în trecut mai mult pe muzică, compoziție și interpretare.

O asemenea întrebare nu are cum să aibă un răspuns ușor. Tatăl meu este o reală instituție culturală a acestei țări, lucru care, în egală măsură, m-a onorat, dar m-a și intimidat de-a lungul anilor. În plus, nu am vrut niciodată ca numele meu de familie să reprezinte principala mea carte de vizită, ci propriul meu talent artistic. Nici nu am fost crescut altcumva de către părinții mei. Din aceste motive am ales să activez în trecut predominant ca muzician. De câțiva ani însă, am căpătat maturitatea necesară să îmi iau și cariera de actor în mâini așa cum se cuvine.

Vorbim aici mai ales de actoria de musical, una din marile mele pasiuni. Eu am studiat actoria de musical la una dintre cele mai bune școli din lume și mi-am dorit sincer să pot aplica aici în România ce am învățat acolo. Teatrul muzical a luat o amploare considerabilă în România în ultimii ani. Se fac din ce în ce mai multe proiecte de asemenea gen, din ce în ce mai profesioniste și mai curajoase, de către oameni extrem de muncitori și de talentați – o nișă în creștere accelerată la dezvoltarea căreia mă bucur să am onoarea de a pune umărul. În ceea ce privește actoria de film, este un domeniu în care nu am activat încă, însă îmi doresc extrem de mult să pot face și acest pas cât de curând!

Aceasta este prima colaborare muzicală cu zona de film? V-ați consultat cu tatăl dumneavoastră, v-a oferit vreun sfat în ceea ce privește îmbinarea din cinematografie și producție muzicală?

Da, este prima colaborare muzicală de acest gen pentru mine, o experiență care mi-a plăcut tare mult și pe care doresc să o repet cât de curând. Cu tatăl meu am o relație extrem de deschisă și de liberă în ceea ce privește meseria mea. În general, el îmi oferă sfaturi doar atunci când eu vin să i le cer. Altfel, îmi lasă mâna liberă să pot lua propriile mele decizii profesionale. Lucru pe care eu, ca fiu, îl apreciez!

