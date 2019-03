Claudia Pavel a explicat care este dieta ei și cum reușește să arată cât mai bine. Artista a mărturisit însă că se abține cu greu de la dulciuri.

„Nu o să vă spun niciodată câte kilograme am. Am dimensiuni ok, dar nu sunt perfectă, un pic mai mare, un pic mai mică, în alte părți, dar eu sunt mulțumită cu mine însămi. Am 34 de ani și până la vârsta asta am avut timp să îmi cunosc corpul foarte bine și știu când exagerez, când trebuie să tai.

Am metabolism foarte bun, gene foarte bune, chiar dacă exagerez cu mâncarea nu mă umflu peste noapte. Încerc să am un stil de viață sănătos, și dacă am zile în care poftesc la ceva, mănânc fără probleme, însă a doua zi am grijă să nu mai exagerez.

În general, poftesc la dulciuri, am vise erotice cu torturi, nu cu bărbați. Abia aștept să vină zilele noastre de naștere ca să mai comandăm câte un tort. De obicei îmi încep ziua cu o cafea, apoi iau tot felul de suplimente sănătoase și îmi fac ovăz cu lapte de soia sau de migdale, cu dulceață organică, afine, banane.

Apoi, la prânz, grătar cu salată, iar seara, la cină, am mâncat paste integrale cu ton și sos de roșii făcut de mine. Iar seara, ceva sănătos sau la ce poftesc. Fac sport foarte mult”, a declarat Claudia Pavel pentru click.ro.

