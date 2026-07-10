Fanii care au așteptat concertul lui Playboi Carti la Beach, Please! 2026 au avut parte de o dezamăgire. Rapperul american nu a mai ajuns la Costinești din cauza unor probleme provocate de condițiile meteo, iar organizatorii au anunțat că spectacolul va fi reprogramat. Totuși, programul artistului din următoarele zile ridică semne de întrebare cu privire la momentul în care acesta ar putea urca pe scena festivalului.

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Playboi Carti nu a mai ajuns la Beach, Please! 2026

Unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an a festivalului Beach, Please! nu a mai avut loc. Playboi Carti, unul dintre capetele de afiș ale evenimentului organizat la Costinești, nu a reușit să ajungă în România pentru concertul programat în noaptea de 9 spre 10 iulie.

Artistul urma să urce pe scena principală la ora 1.20, fiind considerat principalul nume al zilei de festival. În cele din urmă, organizatorii au anunțat că spectacolul nu mai poate avea loc conform programului.

Organizatorii: „Concertul va fi reprogramat”

Potrivit comunicării oficiale, problemele au fost cauzate de condițiile meteorologice, care au afectat deplasarea rapperului american.

„Din cauza condițiilor meteo care au afectat deplasarea artistului, concertul lui Playboi Carti nu a mai putut avea loc conform programului inițial și va fi reprogramat. Organizatorii lucrează împreună cu echipa artistului pentru stabilirea unei noi date”, au transmis reprezentanții festivalului.

Anunțul a venit după ce mii de participanți au așteptat apariția artistului pe scena principală.

Reprogramarea concertului ridică semne de întrebare

Deși organizatorii au vorbit despre o reprogramare și nu despre anularea definitivă a show-ului, găsirea unei noi date pare dificilă.

Festivalul Beach, Please!, fondat de Selly și organizat în noua stațiune Nibiru din Costinești, se desfășoară în perioada 8-12 iulie, iar ultimele zile au deja un program încărcat. În același timp, Playboi Carti are deja confirmate alte angajamente importante.

Playboi Carti trebuie să urce pe scenă alături de The Weeknd

În perioada 10-12 iulie, rapperul american este programat să concerteze la Stade de France, în Paris, unde deschide cele trei concerte susținute de The Weeknd în cadrul turneului „After Hours Til Dawn”.

Aparițiile sunt incluse în programul oficial al turneului, ceea ce reduce considerabil posibilitatea ca artistul să revină la Costinești înainte de încheierea festivalului. În aceste condiții, Playboi Carti ar trebui fie să renunțe la unul dintre concertele din Franța, fie să revină ulterior în România pentru un spectacol organizat separat.

Unul dintre cei mai așteptați artiști ai ediției aniversare

Playboi Carti a fost anunțat încă de la lansarea line-up-ului drept unul dintre principalii headlineri ai ediției din 2026, alături de Future, Don Toliver, Yeat, Tyla și Quavo.

Concertul ar fi reprezentat și prima apariție a rapperului în România, motiv pentru care era considerat unul dintre cele mai importante momente ale festivalului.

 
 @delia6dinca 
Day 1 beach please nu a venit Carti m am imbracat degeaba better luck next time
 ♬ original sound - delia6dinca

Deocamdată, organizatorii nu au anunțat data la care spectacolul va fi reprogramat și nici modul în care va fi gestionată situația pentru participanții care au așteptat concertul artistului.

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