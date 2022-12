Admit: titlul acestui articol e mai mult un „cârlig”. Orice top „Cele mai bune 10 cântece/albume” ale anului este condamnat la subiectivitate. Ce așezăm în aceste topuri ține inevitabil de preferințele și prejudecățile, timpul și disponibilitatea emoțională a fiecărui ascultător. Iată însă un playlist cu piesele pe care le-am ascultat repetat sau care ne-au marcat cel mai mult în anul care-a trecut.

10. Ezra Furman – Ally Sheedy in the Breakfast Club

Când era mică, Ezra Furman s-a uitat de foarte multe ori la The Breakfast Club, un film cu liceeni făcut în 1985. „L-am văzut de vreo 90 de ori”, mărturisea ea într-un interviu acordat publicației Esquire. Nu e de mirare că piesa cea mai bună de pe noul album al artistei trimite la unul dintre personajele clasicului anxietății adolescentine. Tandrul și etericul „Ally Sheedy in the Breakfast Club” e un cântec de alinat răni vechi și hrănit nostalgii.

9. Mitski – Love Me More

Un artist se plânge de greutățile pe care i le aduce celebritatea. Premisa e arhicunoscută și la fel de „fumată” în muzică precum laitmotivul „ziua cârtiței” în filme. Dar, înainte să punem la cântat cele mai mici viori din lume, e bine să notăm că Mitski o face cu o eleganță a disperării care emoționează. Chiar funcționează.

Locul 13 în top 20 cele mai bune piese ale lui 2022, la The Guardian, „Love me more” revine la vulnerabilitatea artistei de la începuturile din underground. Vulnerabilitate glamour, de data asta.

8. Kendrick Lamar (ft. Beth Gibbons) – Mother I Sober

Kendrick Lamar nu s-a ferit niciodată să documenteze prin muzică mediul haotic în care a crescut și felul în care i-a influențat alegerile mai târziu în viață. Cel mai recent disc nu face excepție. Penultima piesă de pe Mr. Morale & The Big Steppers, „Mother I Sober” nu este la fel de furioasă ca restul albumului lansat anul acesta. În schimb, aproape în șoaptă, artistul confruntă, în cele șapte minute cât ține cântecul, ani întregi de traumă generațională.

O mână de ajutor o oferă Beth Gibbons, solista Portishead, care asigură un refren delicat: I wish I was somebody/ Anybody but myself. Împreună dau una dintre cele mai catartice experiențe muzicale ale anului.

7. Yeah Yeah Yeahs – Spitting Off the Edge of the World ft. Perfume Genius

Dacă am învățat ceva de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar, e că nu toată lumea îmbătrânește grațios. Cei de la Yeah Yeah Yeahs nu au această problemă. Veteranii art rockului newyorkez revin cu un album nou la opt ani de la lansarea precedentului și este unul în care își asumă, fără rezerve, vârsta și rolul pe scena muzicală. Nu se simte asta doar din scăderea tempoului, ci și din temele abordate, din felul în care se raportează la contextul istoric. Pe cea mai memorabilă piesă de pe album, „Spitting Off the Edge of the World”, Karen O cântă: „Cowards, heres the sun/So bow your heads.”

„Atmosfera piesei evocă o lume care se transformă lent, aducând furie într-o privire rece și tăioasă”, scrie Jenn Pelly pentru Pitchfork, publicație care a așezat-o pe locul 6 în top 100 pentru anul 2022. (În The Guardian, e pe locul 3).

6. Harry Styles – As it was

În spatele a ceea ce pare inofensiv și, mai ales, jucăuș (piesa începe cu o fetiță – Ruby, fina lui Styles, chicotind „Go on, Harry, we want to say goodnight to you!”:), umbrele ies la iveală cu fiecare ascultare („What kind of pills are you on?”).

Numărul 9 în topul pieselor lui 2022 realizat de Rolling Stones, poziția 5 în topul The Guardian, „As It was” a fost, fără îndoială, printre cele mai importante hituri ale anului.

5. The Weeknd – Less than Zero

Hedonistul tulburat al popului modern, The Weeknd pare că e gata să se căiască, pe al cincilea album conceptual „Dawn FM”, al cincilea din carieră. Sunt imagini pe „Dawn FM” pe care nu le-ai asocia neapărat cu autorul: imagini casnice, de fericire domestică sau în care își confesează dragostea și devotamentul etern.

Pe penultima piesă de pe disc, „fantezia e distrusă. Less Than Zero este un semn cu neon pâlpâind care zice: OAMENII NU SE SCHIMBĂ, o apologie dureroasă, care sugerează că precedentele 45 de minute de bunătate și împlinire au fost doar o simulare”, scrie The Guardian, care așază piesa pe locul 4 în topul anual.

„I try to hide it, but I know you know me / I try to fight it, but Id rather be free”, cântă artistul, în cel mai deprimant cântec dansabil al anului.

4. Beyonce – Cuff it

La șase ani după „Lemonade”, Queen B a revenit cu „Renaissance”, unul dintre cele mai bune albume lansate în acest an. E greu de ales doar o piesă de pe disc: „Break My Soul” și „Alien Superstar” sunt concurente puternice, dar „Cuff it”, pe care nu ai auzit-o până acum decât dacă ai trăit sub o piatră, e pur și simplu inofensiv-adictivă, ca o injecție cu serotonină exact când ai mai mare nevoie de așa ceva.

Locul 2 în topul anual al publicației Rolling Stone, melodia, compusă cu Nile Rodgers (Chic), te transportă direct într-un spațiu disco, deschis nu doar pentru nostalgici. E melodia care te poate face să ieși din casă, când tot ce vrei e să rămâi sub o pătură.

3. Bad Bunny- Titi me pregunto

Geniul excentric al latin pop-ului, Bad Bunny a dat nu o piesă excelentă, ci o colecție întreagă: albumul Un verano sin ti, locul 1 în topul albumelor lansate în 2022, potrivit revistei Time.

Totuși, dacă ar fi să poți asculta o singură piesă de pe acest disc, „Titi me pregunto” ar fi, indubitabil, prima opțiune pentru cei mai mulți dintre noi. Pentru că are de toate: de la încrederea de a face slalom printre genuri și a le încrucișa în colaje curajoase, până la versuri molipsitoare, de la exuberanță la momente de autoironie și reflecție.

Declarată cea mai bună piesă a anului și de Time, și de Rolling Stone, „Titi me pregunto” pleacă de la arhetipul latin al mătușii care își întreabă nepotul dacă are o iubită. Apoi, portoricanul joacă rolul playboy-ului nepăsător. Pentru ca, spre final, să ajungă la versuri ce lasă loc vulnerabilității emoționale:

Yo quisiera enamorarme/ Pero no puedo („Aș vrea să mă îndrăgostesc, dar nu pot”)

Sorry, yo no confío, yo no confío/ Nah, ni en mí mismo confío („Nu am încredere, nu am încredere nici în mine însumi”).

Revista Time pune nu doar melodia, ci și albumul Un verano sin ti pe primul loc al topului albumelor, o performanță rară.

2. Rosalía – SAOKO

„Vreau doar să aud ceva ce n-am mai auzit niciodată. Asta e mereu intenția mea”, mărturisea Rosalía într-un interviu pentru New York Times în martie, cu ocazia lansării albumului „Motomami”. Și fiecare piesă de pe acest disc răspunde, într-un fel sau altul, acestei ambiții a artistei catalane.

Simultan omagiu (adus reggaeton-ului) și joacă, experimentala „SAOKO*” este „la fel de distractivă ca a conduce un Lamborghini”, scrie Stereogum. Poziția 7 în topul Pitchfork pentru 2022, cântecul combină elemente de muzică industrială și reggaeton, sintetizatoare, pian distorsionat și tobe de reggaeton, ba chiar și 10 secunde de avant jazz.

1. Residente – This is not America (ft Ibeyi)

Ajutat de armoniile vocale ale duolui franco-cubanez Ibeyi și de tobe afro-caraibiene imposibil de ignorat, rapperul portorican Residente scrie un puternic imn pentru America Latină, în care denunță abuzurile istorice și actuale. Așa cum altădată era preocupat de hibele din industria muzicală comercială, aici, Residente (44 de ani) respinge imperialismul american, încapsulat inclusiv de faptul că SUA își spune „America”. Șocant și parțial brutal, cântecul de protest e însoțit de un videoclip cu aceeași intensitate.

Bonus tracks:

11. Koffee – Pull Up

12. Alvvays – Belinda Says

13. Taylor Swift – Anti-Hero

14. Kevin Morby – This is a photograph

15. Natalia Lafourcade – Tierra Querida

