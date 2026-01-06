Sandra Izbașa, fosta gimnastă renumită care a dus România pe podiumurile internaționale, și soțul ei, actorul Răzvan Bănică, trăiesc o poveste de dragoste care a început fulgerător și continuă să îi surprindă pe cei din jur. Cei doi au făcut publice detalii inedite despre relația lor în cadrul emisiunii Power Couple, dezvăluind cât de rapidă a fost evoluția iubirii lor.

Concurenții au mărturisit că s-au mutat împreună după doar două zile de când s-au întâlnit oficial, iar câteva luni mai târziu a venit și cererea în căsătorie. Nunta lor din 2021 a fost una ca-n povești, iar Sandra Izbașa a strălucit într-o rochie stil prințesă, cu decolteul la vedere, simțindu-se cu siguranță cea mai frumoasă femeie din lume.

O relație bazată pe surprize

Deși formează un cuplu de mai mulți ani, Sandra și Răzvan nu încetează să se surprindă reciproc. Gimnasta a recunoscut că soțul ei reușește de multe ori să o lase fără cuvinte, mai ales în situații tensionate sau neobișnuite, în care acesta se mobilizează exemplar.

„Ne surprindem de fiecare dată. Pe mine, m-a lăsat fără cuvinte Răzvan, cum a reușit să se mobilizeze în situații tensionate pe care nu le-a mai făcut vreodată în viața asta”, a declarat Sandra Izbașa, lăsând să se înțeleagă că iubirea lor nu se bazează doar pe chimie, ci și pe respect, sprijin reciproc și admirație.

Pe lângă carierele lor impresionante – Sandra în gimnastică și Răzvan în actorie – cuplul a reușit să construiască o relație solidă, plină de spontaneitate și gesturi care mențin flacăra iubirii vie zi de zi.

