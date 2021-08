Povestea de iubire dintre Elwira și Mihai Petre. De 13 ani sunt căsătoriți: „Te iubesc până la lună și înapoi”

Elwira și Mihai Petre s-au căsătorit în vara anului 2008 și au devenit pentru prima dată părinți în anul 2012, când s-a născut Catinca. În 2018 s-a născut și mezina familiei, Ariana, iar venirea acesteia pe lume a fost ca o întregire a familiei, așa cum a spus Mihai Petre într-un interviu pentru revista VIVA!.

„De când s-a născut, am simțit că lucrurile s-au echilibrat, că familia e întreagă și că totul arată mult mai bine în patru. Am descoperit lucruri noi atât la mine, cât și la Catinca și la Elwira. Lucrurile s-au așezat mai bine de când a apărut Ariana și e minunat să văd interacțiunea dintre ea și sora ei. Catinca e foarte drăguță cu ea și e plăcut să observ asta”, a declarat Mihai Petre în anul 2019, pentru sursa citată.

Acum, cei doi s-au fotografiat fix în același loc ca acum 13 ani, când erau mire și mireasă, adică pe scările palatului Știrbei. Apar însă și fetițele lor, familia e completă.

„Acum și cu 13 ani în urmă. Te iubesc până la lună și înapoi”, a notat pe Instagram Elwira Popescu.

Cum s-au cunoscut Mihai Petre și Elwira

Într-un interviu mai vechi, pentru Alist, Mihai Petre mărturisea că totul a pornit de la pasiunea lor de dans, el căutându-şi o parteneră de dans pentru a participa la competiţii.

„Povestea pe scurt sună cam aşa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru- în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Aşa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentasem, iar un prieten mi-a zis că ştie o fată din Polonia care este în aceeaşi situaţie ca mine.

Aşa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat şi am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit şi parteneri de cuplu.”, povestea Mihai Petre.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În acelaşi interviu, Elwira şi Mihai Petre, care participă la „Asia Express” sezonul 4, recunoşteau că secretul longevităţii relaţiei lor este faptul că împărtăşesc aceleaşi valori morale.

Citeşte şi:

Ce locuri ocupă în topurile mondiale Universitatea din Iowa, la care a studiat Florin Cîțu. Premierul zice ”top 50 global”, în Shanghai Ranking e 301-400

Avem în dotare un singur avion pentru stingerea incendiilor. Cum ar fi intervențiile în România, dacă ar lua foc pădurile, ca în Grecia

14 români, evacuați vineri seară de aeronava MApN din Kabul. Militarii români au preluat și patru cetățeni bulgari

PARTENERI - GSP.RO Momente grele pentru o gimnastă româncă, medaliată cu aur la Olimpiadă. S-a internat în sanatoriu la doar 33 de ani

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Alexandru Arșinel despre Andreea Esca, fosta iubită a fiului său, abia acum

Observatornews.ro Tânără însărcinată, spulberată pe o trecere de pietoni din Arad. A fost aruncată în aer aproape zece metri după impact

HOROSCOP Horoscop 21 august 2021. Peștii percep mediul apropiat ca fiind de necontrolat și poate că așa e

Știrileprotv.ro Sondaj: Americanii au decis care este președintele SUA care poartă cea mai mare vină pentru rezultatul războiului din Afganistan. Surpriză uriașă

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE Frumusețe fără filtre și discuții sincere despre încredere, cu tinere din Generația Z. Episodul 2: Mara Oprea, regizoare