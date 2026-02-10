Cea de-a șasea săptămână de Power Couple 2026 aduce provocări de neratat și trăiri importante tuturor celor care sunt în fața televizoarelor. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY poate fi urmărit finalul probei de ieri, dar și o nouă aventură a băieților, desprinsă dintr-un film cunoscut de lumea întreagă.

Audiență „Power Couple”, 9 februarie 2026

Într-un cimitir improvizat, în fața unor monumente funerare cu mesaje personalizate, fetele și-au deschis sufletul și au vorbit despre regrete, laude și momente de neuitat cu partenerii lor. Simona Urzică, Maria Pitică și Claudia Cîrjan au reușit să confirme investițiile făcute de soți, iar Sandra Izbașa a fost, până acum, cea care nu a trecut.

Ediția care a adus multe lacrimi la Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:30 – 23:37, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.0 puncte de rating şi 21.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.9 puncte de rating şi 17.6% cota de piaţă.

În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:07, aproape 950 de mii de telespectatori trăiau emoția.

Ce se întâmplă diseară la „Power Couple”

Diseară, vine momentul ca Luiza Zmărăndescu să ducă și ea la capăt misiunea. Va reuși să termine, în timp și să confirme banii investiți? Sau va rata?

De cealaltă parte, bărbații vor primi cea mai neașteptate veste din acest sezon: ”Vă las să știți toată proba, dar o să o știe și băieții. Astăzi filmăm, real, în locul unde s-a filmat Gladiatorul 2. Vor juca într-o secvență de film reală, unde s-a mai jucat real și avem acces în toate catacombele. Băieții voștri vor fi sclavi, gladiatori și vor urca, încet încet, prin luptă și vă vor salva pe voi”.

Cum se vor descurca? Cum va arăta clasamentul? Rămâne de aflat! Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Alte știri

Ilie Bolojan anunță că taxele se vor calcula altfel din 2027. Ce înseamnă asta pentru primării
Știri România 14:32
Ilie Bolojan anunță că taxele se vor calcula altfel din 2027. Ce înseamnă asta pentru primării
Beneficiile cititului: cum ne ajută creierul și ochii
Știri România 14:00
Beneficiile cititului: cum ne ajută creierul și ochii
Monden

„Power Couple”, 10 februarie 2026. După o seară în cimitir, bărbații intră în arenă și devin gladiatori: „Vor juca într-o secvență de film reală”
Stiri Mondene 14:32
„Power Couple”, 10 februarie 2026. După o seară în cimitir, bărbații intră în arenă și devin gladiatori: „Vor juca într-o secvență de film reală”
Concurentul care a consumat toată băutura din vilă la „Desafio: Aventura”: „Nu a mai rămas nimic pentru nimeni”. Vladimir Drăghia l-a dat de gol
Exclusiv
Stiri Mondene 14:06
Concurentul care a consumat toată băutura din vilă la „Desafio: Aventura”: „Nu a mai rămas nimic pentru nimeni”. Vladimir Drăghia l-a dat de gol
Politic

Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Politică 14:14
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
Politică 09:50
Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
