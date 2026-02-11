„Power Couple”, 11 februarie 2026. Proba de cuplu îi va purta pe concurenți în al șaptelea cer

O nouă săptămână în care limitele sunt depășite, fricile învinse, iar probele recompensate cu investițiile făcute. La Power Couple 2026, fiecare zi scurtează drumul spre marea finală și spre momentul în care un cuplu va ridica trofeul deasupra capului.

Doar cinci au mai rămas în această luptă, iar pentru ele, probele sunt tot mai dificile și mai încărcate de tensiune și emoție. Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY este vremea pentru un nou vot de eliminare.

Cătălin Zmărăndescu și soția Luiza, pierdere de 3.000 de euro

Seara trecută a marcat finalul probei fetelor, iar Luiza Zmărăndescu a avut un șoc, după ce nu a reușit să o încheie la timp – au pierdut toți cei 3.000 de euro pe care-i aveau în cont. Avantajul lor a fost superputerea neutilizată, care le-a permis să adauge 1.000 de euro în bugetul familiei.

Nu a fost suficient, iar Luiza și Cătălin au devenit primul cuplu aflat la eliminare, după ce nici Zmărăndescu nu a reușit să treacă proba lui, de acțiune, în care a avut de reprodus mișcările unui gladiator.

Ediția desprinsă din filmele de acțiune, la Power Couple, a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 23:56, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4.8 puncte de rating şi 19.1% cotă de piaţă, în timp ce postul secund, PRO TV, avea 4.2 puncte de rating şi 16.7% cotă de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:37, aproape 800 de mii de telespectatori se bucurau de show.

Probă la înălțime pentru cupluri

În doar câteva ore, cuplurile ajung în locul care-i sperie cel mai tare, la înălțime, pentru că vor zbura… în al șaptelea cer! Ce-i așteaptă acolo? „Drumul e plin de obstacole, ca-n viață. Avem șapte, dar sunt cam sus: o anvelopă, un perete, un leagăn, o ramă, o plasă, un cilindru și-o scară.

Pe traseu, vor avea tot felul de provocări: întrebări, ghicitori, vor recita, vor cânta. Le pot face când ajung amândoi pe același obstacol. Pentru fiecare misiune reușită, primesc un punct. Țintesc la șapte puncte”, va anunța Dani Oțil.

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

