Au trecut deja trei săptămâni, au avut loc două eliminări, iar echipele participante au înțeles mai bine care este mersul lucrurilor în cea mai urmărită competiție a momentului: Power Couple 2026! Șapte cupluri continuă parcursul spre marele premiu, care poate ajunge până la 100.000 de euro, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, diseară, de la 20.30, cu o ediție în care băieții vor munci serios pentru binele familiei în show!

Câți bani au cuplurile acum, la Power Couple 2026

După primele trei etape, Dani Oțil va face o trecere în revistă a banilor adunați în seif până la acest punct. Lideri sunt Marius și Simona Urzică cu 17.710 euro, Sandra și Răzvan cu 12.781 de euro și Maria și Oase cu 12.440 de euro.

Pe următoarele locuri diferența este destul de mică: Andrei și Claudia au 11.805 euro, Mădălin și Dilinca au 11.630 de euro, Adda și Cătălin 10.568 de euro, iar Cătălin și Luiza Zmărăndescu au strâns 10.000 de euro.

Probă inedită la Power Couple 2026

Fetele vor intra în sala de investiții, iar Dani Oțil va da primele informații, cât timp băieții vor putea și asculta: „Proba de astăzi are legătură cu un joc al copilăriei nostre. Mai ales a copilăriei fără tablete, telefoane și fără console”.

Adevăratele detalii le va oferi, după ce conexiunea va fi închisă: „Jocul de astăzi este șotronul. Bine, deasupra mării. Nu e înălțime, nu e presiune, iar întrebările sunt despre voi. Chiar o să ne distrăm!”.

Cât vor decide fetele să investească? Este, din nou, foarte important! Deoarece în joc este pusă și superputerea, care va fi obținută de cei care vor confirma prin câștigarea probei, cea mai mare sumă.

