Au râs. Au plâns. Și-au făcut noi relații de prietenie. Au avut discuții aprinse. Au mers mai departe. S-au panicat și s-au ridicat. Povestea celui de-al treilea sezon Power Couple România 2026 are toate ingredientele și se scrie de trei ori pe săptămână, în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

După o seară în care sentimentele au ieșit la iveală, într-un cadru de vis, acțiunea revine diseară, cu o provocare ca-n filmele de aventură!

Lacrimi la Power Couple 2026

Aseară, în Fortul Manuel, din inima Maltei, cuplurile au descoperit un cadru de vis, care amintea de locația unei nunți. Într-o probă cu trei etape, băieții și-au deschis sufletul și au comunicat sincer și frumos despre toate momentele esențiale din viața lor.

Și-au cerut iertare pentru greșelile făcute, au mulțumit pentru cele frumoase și au făcut promisiuni pentru viitor. La final, toți au confirmat investiția și au adus bani în seifurile familiei.

Ediția care a adus multe lacrimi și suspine la Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 24:04, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.6 puncte de rating şi 22.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.3 puncte de rating şi 17.0% cota de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost pe primul loc, cu 4.4 puncte de rating și 13.8% cotă de piață. În intervalul 20:29 – 23:30, la intersecția cu Desafio Aventura, Antena 1 conduce clasamentul audiențelor cu 5.8 puncte de rating și 21.7% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 4.7 puncte de rating și 17.6% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:42, aproape 1 milion de telespectatori trăiau emoția.

Ce se întâmplă diseară la Power Couple 2026

`Fetelor le va părea rău pentru niște cheltuieli pe care le-au făcut alandala, o să încerce să regrete sau nu banii aruncați pe fereastră de ele, de voi sau împreună, de cuplu”, vor fi primele detalii oferite de Dani Oțil băieților, înainte de investiție.

Ce va urma, îi va surprinde total: `Proba se desfășoară ca-n filmele de acțiune, avem 2 tiruri în mișcare, vor fi nevoite să sară de pe un tir pe celălalt în încercarea de a prinde niște bani”.

Cine va duce totul la capăt și care va fi primul cuplu ajuns la eliminare, descoperim curând. Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

