Cei care nu și-au încheiat proba aseară, o vor face în doar câteva ore și tot atunci, fetele vor intra în acțiune, într-o ediție care va marca noi surprize. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Prima întâlnire a cuplurilor cu Dani Oțil a marcat un moment încărcat de istorie și emoție – șansa de a se afla pentru câteva ore în Fort Manuel, locul în care filme importante au avut înregistrările. Chiar acolo, ei au aflat că deși au intrat împărați, trebuie să ia o decizie ad-hoc – un cuplu trebuia să obțină un dezavantaj pentru primele trei zile.

Într-un vot în care strategiile s-au tot schimbat, Ariana și Mitzuu au obținut cele mai multe voturi. Șocul nu s-a încheiat aici – deși vor avea parte de aceste minusuri constante, au și un motiv de bucurie – au câștigat prima superputere a sezonului!

Cum era de așteptat, seara a continuat cu prima investiție, care de această dată a fost a fetelor. Iar deciziile lor au fost importante, după ce Dani le-a povestit ce vor avea de făcut partenerii: ”Proba are legătura cu bicicleta. Vor fi deasupra unor stânci, la câteva zeci de metri, iar între stânci este marea. Băieții vor pedala deasupra mării și deasupra stâncilor. Mai mult, vor pedala cu capul în jos, pentru că viața uneori te întoarce cu fundul în sus”.

Dacă pentru unii, emoțiile s-au încheiat, Marius Urzică și Cătălin Zmărăndescu își vor duce provocarea cu bicicleta la final în doar câteva ore!

Tot atunci, fetele vor avea parte de o premieră, ”o probă ce schimbă total istoria” – un turneu piramidal, în care toate vor juca, dar una singură va câștiga miza cea mare.

Cum se va considera misiunea trecută, cine va reuși să meargă până la capăt și ce dezavantaj va avea Ariana, vedem în doar câteva ore. Tot atunci, vom afla care este primul cuplu propus la eliminare în cel de-al treilea sezon, după ce se va trage linie la clasamentul banilor, după două zile!

