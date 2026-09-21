Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la 27 de ani. Tânărul era internat într-un centru de reabilitare

Presley Gerber, fiul celebrului fotomodel Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit la vârsta de 27 de ani. Potrivit înregistrărilor medicului legist din Los Angeles, acesta a decedat pe 20 septembrie, într-un centru de reabilitare.

Presley Gerber, fiul modelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit duminică, 20 septembrie 2026, la vârsta de 27 de ani. Informația a fost relatată inițial de TMZ și confirmată ulterior de medicul legist din Los Angeles.

Potrivit informațiilor apărute, Presley a murit într-un centru de reabilitare. Autopsia nu fusese finalizată la momentul publicării primelor informații, iar cauza decesului nu a fost făcută publică.

Familia a confirmat moartea prin intermediul unui reprezentant. „Familia cere intimitate în această perioadă foarte dificilă și dureroasă.”

Presley era fiul lui Cindy Crawford și Rande Gerber

Presley Gerber s-a născut în 1999, în Beverly Hills, California. Era fiul lui Cindy Crawford și Rande Gerber și fratele mai mic al modelului și actriței Kaia Gerber.

A intrat în lumea modei încă din adolescență. La 15 ani a semnat cu agenția IMG Models, iar câțiva ani mai târziu a început să primească atenție în industria internațională a modei. A defilat pentru Moschino și Dolce&Gabbana și a apărut într-o campanie Calvin Klein.

Presley și Kaia au ajuns să lucreze în același domeniu, iar el spunea în 2018, într-un interviu pentru PEOPLE, că faptul că sora sa era alături de el făcea meseria de model „mult mai ușoară”.

A vorbit public despre problemele cu care s-a confruntat

În ultimii ani, Presley Gerber a început să vorbească public despre problemele sale legate de sănătatea mintală și consumul de substanțe. Într-un episod al podcastului Studio 22, modelul a povestit despre experiențele sale și despre dorința de a-i ajuta pe cei care trec prin situații asemănătoare.

„După ce m-am confruntat cu probleme de sănătate mintală, depresie și alte lucruri care vin la pachet cu acestea, cred că, indiferent dacă ajut o persoană sau o sută de persoane să iasă din locul în care am fost la un moment dat în viața mea, asta este tot ce am nevoie să fac.”

Presley a continuat: „Sănătatea mintală este o problemă. Este o parte atât de importantă din viața mea. Este o muncă 24 de ore din 24, șapte zile din șapte și sunt atât de multe lucruri implicate”.

Presley Gerber a lansat seria „Mental Health Mondays”

Modelul a folosit și rețelele sociale pentru a vorbi despre recuperare și despre problemele cu care s-a confruntat. A început să publice pe Instagram videoclipuri sub numele „Mental Health Mondays”.

Într-un videoclip publicat în 2024, Presley a vorbit despre experiența sa în grupurile de recuperare și despre modul în care oamenii pot găsi lucruri în comun, chiar dacă trec prin situații diferite.

Într-un alt material, publicat în iulie 2025, acesta a povestit despre încercarea de a introduce din nou obiceiuri sănătoase în viața sa. A spus că, în copilărie, era foarte activ și practica mai multe sporturi, printre care surfing, polo pe apă și înot.

Ulterior, după ce a început să lucreze, activitatea fizică a trecut pe plan secund. „Calitatea vieții a scăzut profund.” Presley spunea că i-au trebuit aproximativ 10 ani pentru a înțelege că trebuie să se întoarcă la activitatea fizică.

A vorbit și despre tratamentul pentru atacurile de panică

Într-un videoclip publicat în decembrie 2025 și șters ulterior de pe Instagram, Presley Gerber a discutat despre mai multe medicamente pe care le lua pentru ceea ce descria drept „atacuri de panică”. El a vorbit și despre pierderile pe care le traversase în acea perioadă și despre motivul pentru care a ales să vorbească public despre experiențele sale.

„Din păcate, am trecut recent prin multe pierderi, în multe forme diferite, așa că acesta nu este o scuză, dar este motivul pentru care mă aflu în situația în care sunt acum.”

Presley a spus că își dorea ca mesajul său să ajungă la persoane care se confruntă cu probleme similare. „A. Ca să simți că nu ești singur, pentru că așa mă simt eu în cea mai mare parte a timpului și am sentimentul că, dacă spun toate aceste lucruri, cel puțin mulți oameni vor ști că mai există cineva care trece prin asta. Și al doilea lucru este că, sper, voi găsi aici oameni... dispuși să ajute sau care cunosc pe cineva care poate ajuta.”

Kaia Gerber a vorbit recent despre lupta fratelui său cu dependența

În numărul din septembrie 2026 al revistei Vogue, Kaia Gerber a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat familia sa. Publicația a descris perioada prin care a trecut Presley drept o luptă de un deceniu cu dependența. Kaia a explicat că situația a afectat întreaga familie și că, în anumite momente, și-a pus propriile nevoi pe plan secund. „Când se întâmplă ceva de genul acesta într-o familie, îi pune cumva pe toți pe același nivel.”

Kaia a mai spus că deschiderea fratelui său în privința problemelor sale a reprezentat o schimbare importantă pentru familie. „Părinții mei au fost foarte, foarte discreți în cea mai mare parte a vieții noastre și nu au împărtășit nimic, iar acum îl avem pe acest adevărat profesor, fratele meu, care spune: «Voi fi foarte uman pentru toată lumea». Sunt doar atât de multe lucruri pe care le poți ascunde de lume.”

Presley Gerber fusese arestat pentru conducere sub influența alcoolului

În 2019, când avea 19 ani, Presley Gerber a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului. Ulterior, el a fost condamnat la trei ani de probațiune și obligat să participe la un program DUI și să efectueze două zile de muncă în folosul comunității.