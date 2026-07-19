Cheloo a avut parte de un moment controversat în urmă cu câteva săptămâni. Acesta era internat la Spitalul de Psihiatrie Voila și a fost dus la Spitalul Municipal Câmpina pentru tratarea unei leziuni superficiale la nivelul gâtului. Potrivit informațiilor apărute atunci, pe parcursul intervenției medicale acesta ar fi încercat să plece din zona aflată sub supraveghere.

Cheloo pe scenaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

După ce a fost evaluat și a primit îngrijirile medicale necesare, Cheloo a fost readus la unitatea medicală din Câmpina pentru continuarea tratamentului.

Paraziții a oferit un spectacol pe Arena Națională, iar Imaginile surprinse în timpul concertului au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. Mulți au considerat că artistul s-a schimbat mult în ultimele săptămâni.

Cheloo și Mihai ban, la Asia Express 2026

Cheloo și Mihai Ban au acceptat provocarea de a participa la „Asia Express” 2026, emisiune ce se va difuza anul acesta la Antena 1.

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii celui mai dur reality-show de aventură. Antena 1 a anunțat data la care începe Asia Express 2026, iar sezonul 9 îi va purta pe concurenți pe spectaculosul „Drum al Mătăsii”, într-o cursă plină de provocări prin Uzbekistan și China.

O aventură cât China începe din 6 septembrie, atunci când Asia Express aduce un sezon cum nu s-a mai văzut până în prezent! Înainte de lansare, Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, declară: „Asia Express este una dintre puținele experiențe de televiziune care se scriu în timp real.

Nu există repetiții, nu există plase de siguranță și nu există scenarii care să poată anticipa tot ce urmează să se întâmple. De aceea, fiecare sezon vine cu revelații, surprize și situații pe care nimeni nu le-ar putea imagina înainte de start”.

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