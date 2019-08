Gabriela Cristea a purtat o rochie superbă de mireasă, cu un model delicat ce a atras atenția tuturor. Vedeta a strălucit în această zi specială.

„Mi-au pus fetele în mașină , m-am emoționat puțin. Am mers cu domnișoarele în mașină, cred că e prima oară, Tavi a mers cu fetele.”, a spus Gabriela Cristea, la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Ne simțim foarte bine, o să fie interesant cu fetițele. E o zi specială și frumoasă. Să știi că am avut destul de multă treabă, am dormit vreo 4-5 ore, suficient cât să am energie pentru azi. N-am avut timp să facem cununia, am făcut două fetițe. Ne bucurăm că nu am renunțat. Relația noastră e binecuvântată. Așteptăm botezul lui Iris care va fi și mai grandiose”, a spus și Tavi Clonda.

Mai mult, în urmă cu puțin timp, Gabi Cristea a publicat pe Facebook, prima imagine cu soțul ei, realizată în urmă cu șase ani. Soția lui Tavi Clonda a scris și un mesaj. „Aceasta este prima noastra poza facuta cu aproape 6 ani in urma. Nu stiam atunci ca vom avea un drum comun ? De atunci am construit frumos impreuna, avem doua fete minunate si casa visurilor noaste. Si cate ne mai asteapta…azi mergem impreuna sa ne cununam in fata lui Dumnezeu, maine vom continua sa visam si ne vom sustine unul pe altul ca visele noastre sa devina realitate. Tushieu!!! Tavi Clonda #victorieni”, a scris Gabi Cristea pe Facebook.

