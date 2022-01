Prima reacție a Anamariei Prodan după ce s-a speculat că are o relație cu un milionar din Abu Dhabi: „Sunt îndrăgostită de copiii mei, de meseria mea”

De o bună perioadă de timp, Anamaria Prodan e în Emiratele Arabe Unite. Acolo a petrecut Anul Nou alături de prieteni și de parteneri de afaceri. Inițial, impresara s-a afișat la brațul lui Tudor Oroș, un influent om de afaceri. A lămurit că sunt doar parteneri, nu există nimic mai mult între ei.

Acum, încă soția lui Laurențiu Reghecampf a postat o imagine pe Instagram alături de alt bărbat, se pare că e vorba despre un milionar din Abu Dhabi. Au circulat zvonuri că, de fapt, acesta ar fi iubitul impresarei. Acum, pentru romaniatv.net, Anamaria Prodan a lămurit subiectul. Nu este într-o relație, dar este îndrăgostită… de munca ei și de copiii săi.

„Domnul cu care se spune că sunt căsătorită sau despre care am declarat că mă mărit este un foarte important om de afaceri, om integru”

„M-am săturat să fiu măritată de presă şi de gura lumii în fiecare zi şi să am declaraţii de genul – sunt îndrăgostită. Sunt îndrăgostită de copiii mei, de meseria mea, nu sunt Reghecampf să mă îndrăgostesc zilnic, să fac copii însurat. Eu sunt Anamaria Prodan, sunt încă măritată, eu sunt demnă, nu am nebunii din astea. Oamenii care sunt cu mine sau care apar pe Instagram sunt partenerii mei de afaceri, eu toată viaţa mea am făcut afaceri cu bărbaţi şi am trăit între bărbaţi.

Cât despre domnul cu care se spune că sunt căsătorită sau despre care am declarat că mă mărit este un foarte important om de afaceri, om integru, care nu are de-a face cu subiecte de genul acesta. Vă rog frumos, până nu se pronunţă divorţul de Regehcampf, nu aş vrea să discutăm despre iubiri fulgerătoare, nunţi şi aşa mai departe”, a declarat Anamaria Prodan pentru România TV.

„I-am promis lui Reghe că voi recupera tot cu avocați”

Pe 7 februarie, peste aproximativ o lună, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au prima înfățișare în procesul de divorț la Judecătoria Buftea. Cei doi nu au ajuns la un numitor comun până acum, ea susține că antrenorul a sustras din banii și bunurile familiei fără acordul ei și al copiilor, iar el neagă.

Impresara susține că e de acord să divorțeze rapid de Reghe, dacă acesta îi înapoiază tot ce a luat. Într-un comunicat de presă, el a specificat că nu s-a atins de averea lăsată de Ionela Prodan, mama Anamariei, că nu a luat nimic din moștenirea familiei. Acum, Anamaria Prodan a lansat un nou atac la Reghecampf, după ce a spus că a schimbat yala casei din Snagov, acolo unde au locuit împreună. Vrea să își protejeze averea și, în plus, ea e convinsă că va primi înapoi tot ce soțul ar fi sustras.

„Anul acesta în foarte scurt timp va aduce înapoi tot ce a sustras. Atunci amanta să stea cu el și să facă bani amândoi de la 0, căci eu l-am luat așa. Munca mea este doar pentru copiii mei, nu pentru amantele lui Reghecampf. Mendrele lui să și le facă prin Amsterdam, nu să ia munca copiilor mei. Dar legal le descurc eu încet-încet și la final, care a greșit plătește fără să clipească. I-am promis lui Reghe că voi recupera tot cu avocați, căci în 8-10 ani și-a satisfăcut fanteziile pe munca familiei”, a declarat Anamaria Prodan pentru click.ro.

