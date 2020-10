„Sezonul 11 „Românii au talent” nu mă va mai găsi la masa juriului. Experiența Românii au Talent este fantastică; am fost martor și am jurizat reprezentații de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică.

Mulțumesc Smiley, Pavel Bartoș, Andra Andi Moisescu, Florin Călinescu, mulțumesc întregii echipe PRO TV și vouă, cei care ați confirmat de fiecare dată că Românii Au Talent este fără îndoială cel mai bun show-ul de entertainment din România.

Mult succes în noul sezon și în nouă formulă! Vă asigur că ne vom revedea curând”, a scris Mihai pe contul de socializare.

