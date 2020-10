Alexandra Dinu se alătură echipei “Românii au talent”, sezonul 11. Pe cine va înlocui actrița la masa juriului

Dacă la startul emisiunii făcea parte din gașca juraților, alături de Andi Moisescu și Andra, iar în urmă cu doi ani revenea alături de aceștia și Florin Călinescu, în acest sezon, renumitul dansator și coregraf Mihai Petre nu va mai face parte din echipa juriului!

În locul lui la masa juriului se alătură Alexandra Dinu, o actriță cu o experiență notabilă în arta spectacolului.

Dacă la începutul carierei impresiona telespectatorii cu faptul că producea și prezenta emisiunea “ProMotor” la PRO TV, din anul 2004 a început să își creioneze un nume în serialele și filmele internaționale, odată cu mutarea în Italia.

De-a lungul carierei a jucat în 10 seriale de televiziune în Italia, alături de actori precum Adrien Brody și Antonio Banderas.

Alexandra Dinu ne asigură ca la masa juraților va îmbina empatia cu exigența și că se va folosi de toate cunoștințele acumulate de-a lungul carierei pentru a oferi răspunsurile potrivite și sfaturile necesare pentru concurenții care mai au de învățat.

Înaintea de a-i cunoaște pe ceilalți membri ai juriului și de a începe filmările, Alexandra declară.

“Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivite.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru «Românii au talent», cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm.

Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a spus Alexandra, potrivit unui comunicat al Pro TV.

