Primele imagini cu Alec Baldwin după ce a intrat cu mașina într-un copac. Cine se afla alături de el

Actorul a pierdut controlul asupra volanului unui Range Rover și a intrat într-un copac, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit grav. Fotografiile publicate de TMZ îi arată pe cei doi frați în afara vehiculului avariat, în timp ce priveau pagubele produse.

Alec Baldwin a explicat cauza accidentului

Accidentul s-a petrecut în apropierea locului unde frații Baldwin participaseră la Festivalul Internațional de Film din Hamptons, un eveniment de tradiție unde Alec Baldwin este membru al comitetului executiv.

După apariția informațiilor în presă, Alec Baldwin, în vârstă de 67 de ani, a decis să rupă tăcerea și a publicat pe Instagram un videoclip prin care și-a liniștit fanii. Actorul a confirmat incidentul și a povestit cum a ajuns să lovească un copac pentru a evita un accident mai grav.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„Am primit o mulțime de mesaje despre incidentul cu mașina din această dimineață. Am fost implicat într-un accident rutier, dar sunt bine. Fratele meu, Stephen, mă vizita la Long Island, iar noi am petrecut weekendul acolo, la festivalul de film”, a spus actorul.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Alec Baldwin a explicat că accidentul s-a produs după ce un camion de gunoi i-a tăiat calea: „Un tip mi-a apărut în față cu un camion uriaș. A fost cel mai mare camion de gunoi pe care l-am văzut vreodată. Ca să-l evit, am virat brusc și am lovit un copac. Am făcut praf mașina soției mele și mă simt foarte prost pentru asta”.

Mulțumiri pentru polițiști

Actorul a ținut să le mulțumească ofițerilor de poliție care au intervenit rapid la locul accidentului, menționându-l în special pe ofițerul Gerkin, care i-a oferit ajutorul necesar. Alec Baldwin a subliniat că totul s-a terminat fără consecințe grave și că incidentul a fost doar un „moment nefericit” pe un drum aglomerat.

„Sunt recunoscător poliției din East Hampton pentru reacția promptă. Totul s-a putut încheia mult mai rău, dar, din fericire, am scăpat doar cu o sperietură și o mașină distrusă”, a adăugat actorul.

După incident, Alec Baldwin a anunțat că se va deplasa în California pentru a se reuni cu familia, în special cu soția sa, Hilaria, care tocmai fusese eliminată din competiția „Dancing With The Stars”.

„Sunt foarte mândru de soția mea. Hilaria, te iubesc mai mult decât orice și sunt mândru de tine”, a spus actorul în încheierea mesajului său video.

„Totul e bine acum”, a mai spus Alec Baldwin în clipul postat online, încercând să închidă un nou episod tensionat din viața sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE