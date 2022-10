Daniela Crudu, în vârstă de 33 de ani, este însărcinată în 3 luni. Fosta asistentă de la „Un show păcătos” a postat pe rețelele de socializare un video în care arată sarcina. Daniela a fost filmată în timp ce ieșea dintr-o curte și se urca în mașină, iar în tot acest timp ea își ținea mâna pe burtă.

Îmbrăcată într-un trening alb foarte mulat, sarcina brunetei a fost scoasă în evidență. Fosta asistentă TV purta pe cap o șapcă neagră.

„Ce bine îți stă mămică. Sarcina ușoară”, „Bravo! Asta e cea mai mare realizare în viață! Să ai o sarcină ușoară și abia aștept să te văd cu bebe! O să ai băiat”, „Meriți să fii fericită!”, au fost comentariile lăsate de fanii Danielei Crudu.

Cine este iubitul Danielei Crudu

De un an, fosta asistentă de la „Un show păcătos” trăiește o poveste discretă de dragoste alături de un bărbat mai tânăr decât ea. Iubitul brunetei are 27 de ani și machedon, potrivit Spynews. Deși există o diferență de 6 ani între ei, vârsta nu a fost un impediment în relația lor.

„Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, spunea Daniela Crudu despre iubitul ei. Fosta asistentă TV a renunțat la televiziune și s-a mutat în Suedia, la sora ei, Ana.

