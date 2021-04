Primul lucru făcut de Mellina după eliminarea de la „Survivor România”. „Nu mai puteam”

Concurenta a fost propusă spre eliminare chiar de către colegii ei, de către Războinici. Votul publicului a decis, ea a părăsit săptămâna aceasta competiția din Republica Dominicană. Mellina nu se mai simțea foarte bine în competiție, după cum a declarat chiar ea.

„Eu încă diger tot ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. În ultimele săptămâni simțeam că nu mai reușesc să mă conectez cu nimeni, doar cu Sindy. Și ea credea la început că eu sunt o persoană rea”, a declarat Mellina la „Teo Show” prin videocall din Republica Dominicană.

Concurenta încă se află acolo, la mare depărtare de România. A dezvăluit care e primul lucru pe care l-a făcut după eliminare, când a ajuns în camera de hotel.

„Primul lucru, în hotel… I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că nu mai puteam să dorm în junglă, i-am mulțumit că a fost cu mine în aceste trei luni”, a mai dezvăluit aceasta la Kanal D.

Mellina, primele declarații după eliminarea de la „Survivor România”

A spus că ea e o simplă cântăreață care, după părerea ei, a demonstrat multe în cadrul competiției. „După primul traseu la «Survivor», fiecare zi a fost bonus pentru mine. Tremur efectiv. Faptul că am ajuns până aici să fie dovada că orice om poate face orice în viața asta. Sunt o simplă cântăreață, dacă eu am putut să îndur această luptă grea, oricine poate orice.

Vreau să zic că dacă am reușit să inspir un om prin ce am făcut aici, am devenit relevantă ca om. Asta încerc să fac și prin muzica mea. Îi mulțumesc fiecăruia din echipa asta, am învățat de la fiecare o lecție. Dumnezeu a zis că mi-am învățat lecțiile. Las loc ca unul dintre Războinici să ajungă Survivor. Vă mulțumesc pentru această experiență. Furnicuța out!”, a spus Mellina.

