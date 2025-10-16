Jurat la „Românii au talent”, acolo unde se mai află vedete precum Mihai Bobonete, Andi Moisescu și, mai nou, actrița Carmen Tănase, Andra a fost invitată la Kiss FM, acolo unde a vorbit despre viața ei.

Soția lui Cătălin Măruță le-a dezvăluit celor din studio, dar și ascultătorilor de la radio, că primul lucru pe care îl face dimineața este să o sune pe mama ei. Mai mult decât atât, artista a precizat că le spune „Te iubesc” celor din jur ori de câte ori are ocazia.

„Primul lucru pe care îl fac dimineața este să o sun pe mama, să o întreb ce face și cum e. Și niciun apel nu termin fără: «Mamă, te iubesc». Sau fratele meu sau sora mea… Noi suntem la vârsta la care ușor, ușor, n-aș fi vrut să mă duc în zona asta, dar pentru că înaintăm în vârstă, începem ușor să-i pierdem pe cei dragi. Și e atât de dureros… De asta insist și le spun și prietenilor mei: «Mă, spuneți-le cât sunt în viață cât de mult îi iubiți, chiar dacă știu»! Eu profit de asta și le spun cât îi iubesc”, a spus Andra la Kiss FM.

În urmă cu aproximativ o lună, celebra artistă dezvăluia pe contul ei de Instagram și ce ritual are în fiecare dimineață, după ce se trezește.

„Mi-am dat seama că eu mă bucur din orice. Am ieșit cu Kiki, cățelușa familiei, dimineața la 6.00 afară și am râs de ea cum se juca în iarbă, apoi am pregătit copiii de școală. Și mi-am dat seama cât de repede trece timpul și m-am pus puțin înapoi în pat cu ei, să mai «amânăm trezirea» împreună. Apoi mi-am făcut o cafea și am stat pe terasă… Cred că ăsta e secretul, să te bucuri de lucrurile simple. Uneori e mai greu, dar cred că totul vine din noi”, spunea Andra pe internet.

