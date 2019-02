Ela Crăciun povestește prin ce experiențe neplăcute a trecut cu primii doi copii și cum o persoană specială, new born specialist, a reușit, în doar câteva zile, să îi schimbe radical viața explicându-i greșelile pe care le fac majoritatea părinților și care îl fac pe cel mic să se chinuie zi și noapte.

„Începuturile mele ca mamă au fost foarte grele, din mai multe motive. La 23 de ani, când l-am adus pe lume pe Alex, nu aveam experiență. Eram un copil care face alt copil. Eu credeam că este foarte simplu să ai un copil pentru că, gândeam eu, îi dai doar să mănânce, îl plimbi în parc și îl culci. Am avut surpriza să nu fie așa. Mi-a fost foarte greu, deși mama mea a fost lângă mine. Însă nici așa nu am scăpat de multe nopți nedormite , de colici, de perioadele în care plângea și nu știam cum să îl liniștim. Ne plimbam noaptea cu landoul prin casă.

Cu Alesia credeam că va fi mult mai ușor pentru că era al doilea copil și deja aveam experiența cu primul. Ei bine, nu, a fost și mai greu. O durea îngrozitor de tare burta, avea colici înfiorătoare, se răsucea în pătuț de durere, plângea de se înroșea și se învinețea la față. Nu doarmea noaptea decât legănată în brațe sau în leagăn electric. Nu dormea ziua. După fix 45 de minute se trezea urlând. Și eu și soțul meu devenisem speriați. Ne era frică să o mai auzim, să o vedem. Nu știam ce să îi mai facem.

Totul s-a întâmplat până la șase săptămâni când a venit Adriana Bachmann la noi. În doar trei zile viața noastră s-a schimbat. Am învățat de la ea să îi dăm să mănânce corect. Tot ce făceam până atunci era greșit. Toată lumea se gândește că e foarte simplu să îi dai unui copil biberonul. Nu este așa. Am învățat ce să facem să nu mai aibă colici pentru că sunt niște tehnici prin care îi scoți aerul din burtică. Am creat un programul strict pentru masă și somn(…)”, a spus Ela Crăciun.

