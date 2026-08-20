Prințul Harry și Meghan Markle ar urma să se întoarcă în Marea Britanie la sfârșitul acestei luni, pentru o perioadă mai lungă, potrivit informațiilor apărute în presa internațională. Cei doi au părăsit Regatul Unit în 2020, după ce au anunțat că renunță la atribuțiile de membri seniori ai familiei regale.

Potrivit Page Six, și cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, ar urma să fie înscriși la o școală din Marea Britanie. O sursă a declarat publicației că Palatul ar fi fost informat despre această mutare, iar regele Charles ar fi aflat încă de duminică despre intenția ducelui și ducesei de Sussex de a reveni în Regatul Unit.

„Știu că Charles este motivul pentru care se întorc”, a declarat o sursă apropiată situației pentru Page Six. Aceeași sursă a precizat că regele Charles, în vârstă de 77 de ani, își dorește să petreacă mai mult timp cu fiul său, Harry, în vârstă de 41 de ani, și cu Meghan Markle, în vârstă de 45 de ani, în plan personal. Cu toate acestea, statutul lor nu s-ar schimba.

Harry și Meghan ar rămâne persoane private și membri neactivi ai familiei regale.

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Regele Charles nu ar accepta o revenire „pe jumătate”

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, regele Charles ar fi fost ferm în privința unei eventuale reveniri a fiului său în structurile active ale familiei regale. Monarhul ar susține în continuare principiul potrivit căruia nu există o variantă de tipul „pe jumătate înăuntru, pe jumătate în afară” pentru membrii activi ai familiei regale.

Asta ar însemna că, deși Harry și Meghan ar putea petrece mai mult timp în Marea Britanie, ei nu ar urma să își reia îndatoririle oficiale. Potrivit The Sun, cei doi ar urma să locuiască într-o reședință care nu aparține familiei regale și să își continue activitățile de afaceri.

Au plecat din Marea Britanie în 2020

În ianuarie 2020, Harry și Meghan au surprins lumea întreagă când au anunțat că renunță la rolul de membri seniori ai familiei regale și că vor încerca să devină independenți financiar. În declarația transmisă atunci, cei doi spuneau:

„După multe luni de reflecție și discuții interne, am ales să facem o tranziție în acest an și să începem să conturăm un nou rol progresist în cadrul acestei instituții.

Intenționăm să facem un pas înapoi din rolul de membri «seniori» ai Familiei Regale și să muncim pentru a deveni independenți financiar, continuând în același timp să o susținem pe deplin pe Majestatea Sa, Regina.

Ne propunem să ne împărțim timpul între Regatul Unit și America de Nord, continuând să ne onorăm îndatoririle față de Familia Regală.

Această nouă formă de organizare ne va permite să ne creștem fiul, Archie, cu respect pentru tradiția regală în care s-a născut, oferind în același timp familiei noastre spațiul necesar pentru a se concentra asupra următorului capitol”.

La acea vreme, Archie era singurul copil al cuplului. Ulterior, în 2021, Harry și Meghan au devenit părinții unei fetițe, Lilibet. După plecarea din Marea Britanie, cei doi s-au stabilit în Montecito, California.

Interviul cu Oprah Winfrey a adâncit ruptura

În 2021, la aproximativ un an de la stabilirea în Statele Unite, Harry și Meghan au acordat celebrul interviu realizat de Oprah Winfrey. Meghan a vorbit atunci despre relația dificilă pe care a avut-o cu familia regală și despre perioada petrecută în Marea Britanie.

Ducesa de Sussex a spus că a intrat „naiv” în familia regală și că, ulterior, a înțeles că există o diferență între familie și instituția care conduce monarhia. Meghan a mai susținut că nu s-a simțit protejată și că, în opinia ei, unele persoane erau dispuse să mintă pentru a proteja alți membri ai familiei regale.

În cadrul aceluiași interviu, Meghan a făcut o mărturisire tulburătoare: „Pur și simplu nu mai voiam să trăiesc”.

Ea a făcut această declarație în timp ce vorbea despre presiunea resimțită în perioada în care viața sa era intens urmărită de presa britanică. Una dintre cele mai discutate afirmații din interviu a fost cea potrivit căreia unii membri ai familiei regale ar fi avut discuții despre culoarea pielii pe care ar putea să o aibă Archie la naștere.

Prințul William a respins ulterior acuzațiile potrivit cărora familia regală ar avea prejudecăți rasiale și a declarat că familia regală „nu este deloc o familie rasistă”.

Regina Elisabeta a II-a a reacționat, la rândul său, printr-un comunicat în care a transmis că familia a fost întristată de situație și că problemele ridicate, în special cele legate de rasă, sunt îngrijorătoare. Totodată, aceasta a precizat că amintirile despre evenimentele descrise de Harry și Meghan „pot varia”.

Prințul Harry și-a acuzat fratele în cartea „Spare”

Tensiunile dintre Harry și familia regală au continuat și după interviul cu Oprah Winfrey. În volumul său de memorii, „Spare”, publicat în 2023, prințul Harry a făcut mai multe acuzații la adresa membrilor familiei sale. El a susținut inclusiv că fratele său, prințul William, l-ar fi agresat fizic în timpul unei dispute.

Harry a mai afirmat că tatăl său, regele Charles, l-ar fi numit „rezerva” la naștere, în contextul în care William era primul în ordinea succesiunii. La momentul apariției cărții, o sursă citată de Page Six spunea că prințul Harry nu regretă dezvăluirile făcute.

„Harry a spus că este foarte fericit de succesul cărții și de reacția pe care a primit-o. A spus că nu regretă niciuna dintre dezvăluiri și că este ușurat că și-a putut spune povestea lumii”, a declarat sursa.

Relația cu prințul William ar fi rămas tensionată

Relația dintre Harry și Meghan și prințul William, respectiv Kate Middleton, ar fi rămas una foarte dificilă. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, atunci când familia Sussex s-a reunit cu regele Charles, în luna iulie, nu ar fi existat niciun contact cu prințul și prințesa de Wales.

Aceeași presă susține că relația dintre cei doi frați ar fi „atât de deteriorată”. Harry a declarat în trecut că și-ar dori o împăcare cu familia sa. Într-un interviu acordat BBC anul trecut, acesta vorbea și despre dorul pe care îl simte pentru țara sa.

„Nu văd, în acest moment, o lume în care să-mi aduc soția și copiii înapoi în Regatul Unit. Îmi lipsesc anumite lucruri din Marea Britanie, bineînțeles că îmi lipsesc. Și cred că este cu adevărat trist că nu voi putea să le arăt copiilor mei”.

Prințul Harry a explicat atunci că problemele legate de securitate reprezintă unul dintre principalele motive pentru care îi era teamă să își aducă familia în Marea Britanie. „Dacă mi s-ar întâmpla ceva mie, soției mele sau nepoților tatălui meu, dacă li s-ar întâmpla ceva, atunci priviți unde se află responsabilitatea. Această datorie de protecție a fost, pur și simplu, aruncată pe fereastră”.

Harry și Meghan și-ar fi adus recent copiii în Marea Britanie

O eventuală mutare ar veni după ce Harry, Meghan, Archie și Lilibet au călătorit recent în Europa. În timpul acelei vizite, familia s-a întâlnit cu regele Charles, iar potrivit presei, monarhul și-ar fi văzut nepoții pentru prima dată după patru ani.

De asemenea, cei patru ar fi vizitat Althorp, domeniul familiei prințesei Diana, locul în care aceasta este înmormântată. Diana, mama lui Harry și William, a murit în 1997, într-un accident de mașină produs la Paris.

Ce s-a întâmplat cu viața lor din California

În cei aproape șase ani petrecuți în Statele Unite, Harry și Meghan și-au crescut cei doi copii în Montecito și au încercat să își dezvolte propriile proiecte. Meghan Markle s-a implicat în mai multe proiecte media și de afaceri, de la podcasturi și producții pentru televiziune, până la compania sa, As Ever.

În același timp, unele dintre colaborările lor importante s-au încheiat în ultimii ani. Contractul de podcasting cu Spotify a luat sfârșit în 2023, după un singur sezon al emisiunii „Archetypes”, iar parteneriatul cu Netflix s-a încheiat, potrivit informațiilor apărute în luna martie.

Rămâne de văzut dacă informațiile privind revenirea lor în Marea Britanie se vor confirma și dacă mutarea va fi una de durată. Deocamdată, Palatul nu a oferit un comentariu oficial.

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