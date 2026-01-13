Decizia luată a fost făcută publică prin intermediul unui comunicat de presă în care nu se preciza exact dacă prezentatorul va mai rămâne la PRO TV sau dacă, odată cu scoaterea din grilă a emisiunii „La Măruță”, va pleca și Cătălin Măruță de la postul de televiziune.

Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii, PRO TV i-a anunțat pe fani că formatul „La Măruță” se închide începând cu 6 februarie 2026, iar internauții au reacționat în număr foarte mare.

Din păcate pentru prezentator, cele mai multe comentarii nu au fost deloc pozitive, fanii afirmând că le pare bine că emisiunea „La Măruță” dispare din grila PRO TV. Iar unii dintre ei chiar au glumit pe seama numelui care l-ar putea înlocui pe Cătălin Măruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Foarte bine”, „Era și cazul, la cât urlă și la câte nonvalori a promovat”, „La cât de arogant și plin de el devenise, era și timpul! R.I.P.”, „Îl înlocuiește Jean”, „În ultima perioadă se promova numai prostia”, „În sfârșit, Dumnezeu a ascultat rugăciunile tuturor. Sper să dispară de tot, să nu mai auzim de el. Să plece, dacă se poate, și din țară, să scăpăm de tot” și „Până nu văd, nu cred” au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Au existat însă și câțiva fani cărora le pare rău că show-ul dispare după 18 ani.

„Fără Cabral și Măruță nu prea ai ce să vezi”, „Măruță are emisiune beton, este cea mai urmărită emisiune în intervalul orar 15.00-17.00. Ar fi păcat. Mai bine ar închide «Vorbește Lumea»”, „Ar fi păcat” și „Lider de audiențe tot timpul și emisiunea se închide? Ceva dă cu virgulă. Plus că se cuvenea o lămurire mai in detaliu, aici pe pagină…” au scris fanii, cărora le pare rău de decizia pe care a luat-o PRO TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE