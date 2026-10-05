Ilie Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „Dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție”

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Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, care este premier demis din 5 mai, a declarat luni, 5 octombrie, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan la Cotroceni pentru desemnarea premierului, că liberalii rămân „consecvenţi deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni”.
„Am încheiat consultările organizate de preşedintele României. Am precizat poziţia Partidului Naţional Liberal. Rămânem consecvenţi deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni, şi anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social-Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situaţie în care, dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziţie”, a spus Ilie Bolojan.
Și a continuat: „De asemenea, fiind conştienţi de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce preşedintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios şi vom vedea care sunt posibilităţile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru ţara noastră. Acest lucru îl vom face fiind conştienţi de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele, pe termen scurt, care ţin de buna funcţionarea statului, e vorba de rectificarea de buget care să asigure sumele necesare pentru funcţionarea serviciilor publice, acolo unde bugetele n-au fost întocmite corespunzător, care să ia măsurile pentru controlul cheltuielilor, în aşa fel încât să ne încadrăm în ţinta de deficit bugetar, dar mai ales să pregătească anul 2027”.
„Vom aştepta nominalizarea, vom discuta cu viitorul premier desemnat şi vom lua deciziile în forurile interioare a PNL pe baza acestor argumente”, a conchis Bolojan.
Președintele Nicușor Dan face astăzi, 5 octombrie, consultări-maraton înainte să anunțe numele noului premier desemnat să formeze un Guvern. Va fi al patrulea prim-ministru nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).