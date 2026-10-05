Ilie Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „Dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție”

Și a continuat: „De asemenea, fiind conştienţi de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce preşedintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios şi vom vedea care sunt posibilităţile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru ţara noastră. Acest lucru îl vom face fiind conştienţi de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele, pe termen scurt, care ţin de buna funcţionarea statului, e vorba de rectificarea de buget care să asigure sumele necesare pentru funcţionarea serviciilor publice, acolo unde bugetele n-au fost întocmite corespunzător, care să ia măsurile pentru controlul cheltuielilor, în aşa fel încât să ne încadrăm în ţinta de deficit bugetar, dar mai ales să pregătească anul 2027”.