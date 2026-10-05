Un român a pus pe jar escrocii din toată Europa și cel mai bun a venit la București, ca să dea lovitura secolului

Când spui mafie internațională, mintea îți zboară la marile jafuri din Marea Britanie, la rețele sofisticate din Franța sau la escrocherii pe Riviera Franceză.

Dar una dintre marile ținte ale escrocilor din toată lumea era chiar în România și cel mai bun dintre ei a venit special la București, ca să dea lovitura.

O femeie strălucitoare și al naibii de frumoasă

Escrocul, un englez, Morton, s-a întâlnit cu șeful infractorilor de pe Bătrânul Continent și i-a spus ce lovitură plănuia, chiar la Buxcurești: „Cel care a vândut bijuteriile e un român. Îl cheamă Popa. A emigrat în Franța în 1947, cerând azil politic. De treizeci de ani, Popa trăiește la Paris ca un rajah. Din când în când, vinde discret câte un giuvaier ciudat, numai la bune cunoștințe și niciodată prin intermediari. M-am ocupat puțin de acest Popa și am aflat un lucru uimitor. Înainte de război, mai exact în '37, a întreprins singur o expediție în Insula Grotelor. La Punta Arenas, s-a îmbarcat pe un vapor grecesc cu destinația România. Printre bagajele sale se afla un balot lung, foarte greu, învelit în rogojini. În cursul călătoriei, care a durat peste două luni, un marinar curios a izbutit să strecoare o privire sub ambalaj.”

Ce a văzut marinarul acolo e ținta lui Morton: „O femeie strălucitoare și al naibii de frumoasă. Statuia de aur, în mărime naturală, a Fecioarei Maria. Madona pe care o caută toți fanaticii de 150 de ani!” Iar englezul a aflat că Popa n-a scos statuia din România și e gata să vină după ea la București, nu doar să o găsească, ci și să plece cu ea din țară.

O capodoperă a literaturii polițiste

Povestea, întreagă, e spusă în capodopera literaturii polițiste românești, „320 de pisici negre”, în care scriitoarea Rodica Ojog-Brașoveanu a construit un scenariu demn de un blockbuster de la Hollywood, plasat chiar în inima Bucureștiului.

Este povestea în care așii crimei organizate europene își găsesc nașul nu într-un comisar fioros sau într-o rețea de detectivi, ci într-un personaj devenit legendar: bătrânica excentrică, aparent inofensivă și iubitoare de cotoi, Melania Lupu.

Rodica Ojog- Brașoveanu

Miza: o statuie din aur masiv de sute de milioane de euro

Totul începe în Elveția. Ned Morton, unul dintre cei mai abili și temuți lideri ai lumii interlope din Europa, decide că a sosit timpul să se retragă din afaceri. Dar nu oricum, ci cu o lovitură spectaculoasă care să rămână în istoria crimei organizate.

Ținta? „Fecioara din Insula Grotelor” — o comoară neprețuită, o statuie din aur masiv, în mărime naturală, a Madonei, râvnită de colecționari de artă și interlopi de pe întreg continentul.

Ceea ce nu anticipa maestrul escrocilor europeni, care știa că firele comorii duc direct la București, era că drumul lui spre prada de vis se va lovi de geniul criminal – dar nespus de simpatic – al Melaniei Lupu.

Marea dilemă a anchetatorilor: 320 de cotoi negri adunați din toată Capitala

Intriga ia o turnură de un umor fabulos și plin de suspans în momentul în care Melania Lupu ajunge după gratii. În încercarea de a-i debloca memoria sau de a-i distrage atenția pentru a afla secretul comorii, rețeaua de conspiratori declanșează o operațiune de-a dreptul absurdă pe străzile Bucureștiului: adunarea sistematică a tuturor pisicilor negre din oraș.

Așa se ajunge la cifra halucinantă din titlu: 320 de cotoi și pisici negre capturate și aduse la un loc în speranța de a-l găsi pe Mirciulică, celebrul motan al Melaniei, fără de care distinsa doamnă refuză să coopereze sau să-și amintească detalii-cheie!

În tot acest timp, faimosul Maior Cristescu și echipa sa de la Miliție încearcă să descâlcească ițele unei rețele internaționale care se mișcă periculos prin restaurante de lux, anticariate și adăposturi improvizate din Capitală.

De ce „320 de pisici negre” rămâne un thriller de colecție?

Publicat inițial în 1978, romanul este considerat o piesă de rezistență din seria „Melania Lupu”. Rodica Ojog-Brașoveanu — supranumită pe bună dreptate „Agatha Christie a României” — reușește să combine perfect ingredientele unui roman polițist de top. Umorul inteligent și sofisticat se regăsește din plin în dialogurile spumoase dintre Melania Lupu și anchetatori sau complici.

Atmosfera de mare jaf european infiltrată într-un București vibrant crește tensiunea poveștii, iar răsturnările de situație o fac pur și simplu irezistibilă: când crezi că marele mafiot Ned Morton deține controlul, o mișcare bizară a bătrânicii schimbă complet regulile jocului.

O lectură obligatorie pentru iubitorii de mister

Pentru cei care vor să descopere cum o aparentă doamnă stilată, cu pasiuni pentru dulciuri și ceaiuri, reușește să joace pe degete escroci internaționali și organe de anchetă deopotrivă, „320 de pisici negre” este biletul perfect pentru o călătorie plină de suspans.

O dovadă că, atunci când vine vorba de marile lovituri ale secolului, cele mai periculoase minți nu poartă întotdeauna armă, ci uneori doar o poșetă veche și o dragoste nemărginită pentru pisici!

„320 de pisici negre”, de Rodica Ojog- Brașoveanu, poate fi comandată pe Colecții Libertatea.

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