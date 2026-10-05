Rebelii Houthi din Yemen au avertizat luni, 5 octombrie, că spațiul aerian al Arabiei Saudite nu mai este sigur pentru aviația civilă, relatează AFP.

O așa-zisă autoritate aeronautică civilă înființată de rebelii din Yemen a emis „un avertisment tuturor companiilor aeriene care operează în spațiul aerian saudit” pentru a le informa că acesta „nu este sigur”.

„Spațiul aerian al Regatului Arabiei Saudite va fi teatrul unor operațiuni pentru forțele noastre armate”, se arată în avertismentul făcut public de agenția de știri a rebelilor din Yemen, o forță proxy a regimului islamic din Iran.

Guvernul din Yemen a lansat o contraofensivă

Avertismentul vine în contextul în care Guvernul Yemenului, susținut de Arabia Saudită, a lansat o contraofensivă pentru eliberarea țării de sub „stăpânirea miliției teroriste”.

Rebelii Houthi, cunoscuţi oficial ca Ansar Allah, ocupă din 2014 capitala Yemenului, Sanaa, şi zone întinse din nord-vestul ţării, unde locuieşte majoritatea populaţiei. Aceştia s-au înarmat datorită Iranului și au rezistat atacurilor lansate de-a lungul anilor de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Rebelii din Yemen au efectuat luna trecută o ofensivă-fulger la capătul căreia au capturat strâmtoarea strategică Bab el-Mandeb, precum şi aproximativ 150 de kilometri de coastă la Marea Roşie, relatează Reuters.

Rebelii susțin că au atacat din nou ținte din Arabia Saudită

În timp ce Guvernul yemenit anunța contraofensiva, rebelii lansau rachete balistice şi drone asupra companiei Saudi Aramco și în direcția Khurais din Arabia Saudită. Ei au susținut ulterior că atacurile lor au provocat incendii majore. Arabia Saudită nu a confirmat această informație.

Preşedintele Yemenului, Rashad al-Alimi, a declarat că decizia de a lansa contraofensiva a fost luată după ce toate şansele de dezamorsare a conflictului fuseseră epuizate. El a mulţumit Arabiei Saudite pentru sprijinul acordat şi a făcut apel la aliaţii regionali şi partenerii internaţionali ai Yemenului să susţină forţele şi instituţiile guvernamentale.