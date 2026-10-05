Iașul trece printr-o situație fără precedent: investițiile imobiliare majore sunt blocate politic. Situația trenează de câteva luni și a culminat la ultima ședință a Consiliului Local (CL) Iași: toate proiectele urbanistice, 13 la număr, au fost retrase de pe ordinea de zi. „Sub presiunea fricii”, a comentat primarul Mihai Chirica.

Un conflict intern din PNL a contribuit în mod decisiv la actuala situație din plenul CL. Alte cauze: USR votează constant împotriva unor proiecte imobiliare, în timp ce PSD, aflat în alianță locală cu PNL, refuză punctual să dea girul pentru unele investiții.

Majoritatea oficială nu mai funcționează

În urma alegerilor din 2024, șase partide au primit mandate în forul legislativ al Iașiului: PNL (7 consilieri), USR (6), PSD (6), AUR (4), CURAJ (3) și PMP (unul). Majoritatea necesară pentru aprobarea de proiecte este de 14 voturi, iar, până recent, alianța PNL-PSD-PMP a funcționat fără sincope.

De la începutul anului 2026, odată cu deteriorarea relației între primarul liberal Chirica și președintele filialei PNL Alexandru Muraru, edilul a pierdut sprijinul consilierilor liberali. Aceștia au fost amenințați chiar cu excluderea din partid dacă nu vor respecta un „consemn de vot” stabilit la sediul de partid pentru fiecare proiect de hotărâre care este inclus pe ordinea de zi a unei ședințe.

Inițial, consilierii au refuzat directiva, dar, ulterior, odată cu avertizarea deschiderii unei anchete de disciplină, au schimbat macazul și s-au raliat politicii partidului. În acest sens, s-au abținut la o serie de proiecte în ultimele luni.

Abținerea liberalilor a determinat retragerea unor investiții pe tot parcursul verii, iar, la finalul lunii septembrie, niciunul dintre proiecte nu a mai ajuns efectiv la vot. „90% dintre proiecte au fost retrase la inițiativa beneficiarilor”, a comentat primarul Chirica, adăugând că aceste retrageri sunt făcute „sub presiunea fricii” întrucât investitorii nu au siguranța unei majorități care să le aprobe proiectele.

La conflictul din PNL se adaugă opoziția PSD la diverse proiecte, chiar dacă social-democrații se află în actul de guvernare locală, inclusiv cu reprezentare în executiv, un consilier fiind viceprimar. Social-democrații reproșează și lipsa de colaborare în unele cazuri din partea liberalilor: recent, Muraru a denunțat alianța PNL-PSD și a pledat pentru o colaborare PNL-USR.

Liberalii adaugă un filtru de „oportunitate” pentru proiecte

În ultimii ani, la Iași au fost construite numeroase ansambluri rezidențiale, dar nu toate au fost conforme cu autorizația. Scandalurile imobiliare s-au ținut lanț, iar anchetele DNA Iași declanșate ulterior nu au avut o finalitate concretă.

Lipsa locurilor de parcare, nerespectarea indicatorilor urbanistici, lipsa accesului, nerealizarea rețelelor de utilități sau lipsa unor servicii sociale se numără printre principalele reproșuri aduse investitorilor de-a lungul timpului.

Liberalii vor acum să reglementeze situația prin instituirea unui nou filtru de „oportunitate”. „Nu este vorba despre niște criterii stabilite suplimentar, ci de criterii care să decidă într-un mod transparent și concret oportunitatea votului, nu discutăm despre legalitatea unui proiect, toate proiectele care ajung pe ordinea de zi au avizul de legalitate”, a declarat liderul de grup al consilierilor PNL, Ciprian Bostan.

El nu a detaliat criteriile, afirmând că urmează să fie făcute publice după ce vor fi aprobate la nivelul conducerii partidului. În context, liberalul a mai spus că, până la acest moment, beneficiarii și publicul larg nu au înțeles motivele pentru care un consilier sau altul aprobă, se abține sau votează împotriva unui proiect. „Este un demers care vine în ajutorul primăriei prin faptul că adaugă claritate”, potrivit lui Bostan.

Primarul: „Muraru vrea sclavi în Consiliul Local”

În schimb, liberalul Mihai Chirica a spus că „legea stabilește criterii”, iar rolul politicienilor nu este să intervină între acestea. „Aici, vorbim despre altceva. Este încercarea șefului PNL Iași de a-și impune doar el punctul de vedere, de a da cu pumnul în masă și de a-i transforma pe consilierii locali în niște sclavi”, a comentat primarul Chirica.

Mihai Chirică, primarul orașului Iași. Sursa foto: Facebook / Mihai Chirică

El a adăugat că este o încercare de „mușamalizare” a presiunii politice exercitate asupra lui Muraru, fără a detalia ce înseamnă acest lucru. „E o mizerie, motiv pentru care eu voi face tot posibilul pentru a-l destitui”, a conchis primarul.

În replică, Muraru a precizat că, la nivelul PNL Iași, a fost constituit un grup de lucru care analizează proiectele de hotărâre incluse în CL și transmite consilierilor un „consemn de vot” care arată viziunea și poziționarea partidului.

„Rațiunea introducerii acestei proceduri este de a elimina improvizația și situațiile în care un proiect sau mai multe proiecte importante ar putea sau au fost votate fără o evaluare prealabilă. Considerăm firesc ca un partid politic care a primit votul cetățenilor să știe ce votează reprezentanții săi și, mai ales, să poată explica de ce au adoptat o anumită poziție”, a declarat Alexandru Muraru.

El a adăugat că grupul de lucru analizează orice tip de proiect înainte de ședințele CL, indiferent de natura lui, dar a confirmat că, în cazul inițiativelor urbanistice, PNL va propune „un set transparent de criterii și standarde privind dezvoltarea urbană”. „Investitorii vor ști de la bun început care sunt așteptările PNL. (...) Principiul de la care pornim este simplu: dezvoltarea privată trebuie să producă și beneficii concrete pentru oraș, pentru comunitate, în funcție de dimensiune, de amplasamentul și impactul fiecărui proiect”, a mai spus Muraru.

Liberalul a enumerat ulterior din problemele semnalate de-a lungul timpului ca reproșuri la adresa dezvoltatorilor, reproșuri venite în special din societatea civilă.

Cosette Chichirău: „Vedem o luptă politică în care Iașul e ținut ostatic”

Consilierul local Cosette Chichirău, șefa CURAJ, a subliniat că lupta politică a provocat un blocaj în aprobarea proiectelor inclusiv în cazul celor care „ar merita aprobate”. În același timp, ea a precizat că reprezentanții partidului său au votat mereu pe „meritele proiectelor”.

„Ce vedem din ianuarie-februarie este o luptă politică în care Iașul este ținut ostatic pentru că în interiorul partidelor oamenii nu se pot înțelege. Vorbim de lupta din interiorul PNL, din interiorul USR și, ca atare, Iașul suferă. Astfel încât proiectele bune nu mai sunt votate și, din fericire, proiectele care nu sunt bune nici ele nu sunt votate. Trăim o etapă incredibilă, în care proiecte sunt puse pe ordinea de zi de trei, patru, cinci ori, puse, retrase, puse, retrase. Iașul este victima unor lupte politice nici măcar între partide, ci în interiorul partidelor”, a comentat Chichirău.

Cosette Chichirău. Sursa foto: Facebook / Cosette Chichirău

La rândul lui, liderul de grup al PSD Bogdan Crucianu a invocat faptul că setul de criterii propuse de PNL reprezintă „un paravan” al disputei Muraru – Chirica. „Noi am adus în atenția tuturor de fiecare dată modul în care am analizat obiectiv fiecare proiect ajuns pe masa CL în ideea în care am analiza oportunitatea acestora, nicidecum nu ne-a interesat cine sunt beneficiarii, ne-a interesat strict modul în care au fost propuse, ce dau comunității”, a spus Crucianu, subliniind și el că, în trecut, unii investitori nu și-au respectat angajamentele privind unele dotări – de la infrastructuri de acces și rețele de utilități și până la servicii sociale.