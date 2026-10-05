Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, 5 octombrie, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier, că foarte probabil UDMR nu va face parte din următorul Executiv, dar ar putea susține un Guvern PSD.

„Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Acest lucru eu îl exclud dintr-un singur motiv. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Siegfried Mureşan, cu o coaliţie minoritară care nu a trecut. Mâine, nu putem să fim într-o altă coaliţie. Aici nu e vorba de PSD, nu e vorba de PNL, e vorba de o rigoare. Deci, nu poţi să sari dintr-un tren în celălalt, într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic", a declarat Kelemen Hunor.

El a adăugat însă că UDMR poate susţine un guvern în jurul PSD, dar e nevoie şi de PNL: „Putem susţine un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie şi de PNL. Sau o parte din PNL. Nu vorbesc de cei 16 (n.red. - disidenţii din partid), ci de o asumare din partea PNL-ului. Dacă pentru învestirea guvernului e nevoie de, ştiu şi eu, 40 de voturi, asigurăm împreună acele voturi, ca să treacă guvernul şi după aceea fiecare îşi vede de treabă. Este şi această posibilitate pentru fiecare dintre noi. Cam aşa văd eu în acest moment lucrurile”, a subliniat Kelemen Hunor.