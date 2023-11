Într-un interviu pentru viva.ro, Gina Pistol a vorbit despre problemele care au determinat-o să se retragă din televiziune. Anul 2022 a fost unul foarte greu pentru prezentatoarea TV, care s-a confruntat cu mai multe situații neplăcute. A trecut printr-o depresie după ce a devenit mamă, apoi a ajuns la epuizare din cauza programului încărcat pe care îl avea.

Smiley și-a sfătuit soția să ia o pauză pentru a se ocupa mai mult de starea ei de sănătate, dar și psihică. Momentan, Gina Pistol nu a reușit să își revină complet după această perioadă încărcată și dificilă prin care a trecut.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu.

„Am simțit nevoia să pun stop, nevoia să mă ocup puțin de mine și să mă adun”

Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg. Așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări, și cu toate campaniile pe care le aveam de livrat. Ulterior am avut două episoade de COVID care au dat cu mine de toți pereții. Anul trecut am realizat cât de fragili suntem, de fapt. Așadar, am simțit nevoia să pun stop, nevoia să mă ocup puțin de mine și să mă adun. Așa cum îmi spunea și Andrei, soțul meu: «Noi avem nevoie de tine să fii sănătoasă și la trup, și la minte, și la suflet….» Încă nu am reușit să îmi revin sută la sută, dar încerc să am mai multă grijă de mine.”

„Cred că oamenii mă simpatizează pentru că sunt autentică”

De-a lungul anilor, Gina Pistol a atras simpatia telespectatorilor și a fost extrem de iubită de public. Fosta prezentatoare de la Antena 1 consideră că oamenii au plăcut-o pentru că întotdeauna a fost autentică și deschisă cu ei.

„Cred că oamenii mă simpatizează pentru că sunt autentică. Nu încerc să par altceva decât ceea ce sunt cu adevărat. Am fost întotdeauna sinceră cu oamenii și cred că asta mă face plăcută în ochii lor. Nu știu dacă se datorează simțului meu al umorului sau faptului că arăt și partea mea sensibilă. Încerc întotdeauna să le transmit oamenilor cine sunt cu adevărat, cu toate bunele și relele mele. Nimeni nu este perfect, și recunosc că și eu am zile în care pot părea mai puțin simpatică, dar și acele momente le accept cu deschidere.”

Pe una dintre rețelele de socializare, Gina Pistol este urmărită de aproape un milion și jumătate de persoane. Ea este recunoscătoare celor care îi sunt alături zi de zi și îi trimit mesaje frumoase sau de încurajare.

„După cum spuneam mai devreme, oamenii au nevoie de sinceritate și de transparență. Asta e ce le pot eu oferi mai bun prin canalele mele de socializare. Este important ca ei să înțeleagă că, indiferent cât de des unii dintre noi apar la televizor sau câți urmăritori avem pe Instagram, suntem tot oameni, asemenea celor care ne urmăresc. Avem zile proaste și momente în care suntem triști sau nu ne simțim bine din punct de vedere fizic. Ne confruntăm cu supărări, griji și frici, pentru că suntem umani. Cu toate acestea, oamenii au nevoie să vadă că nu este nimic greșit în a te simți, uneori, mai puțin bine”, a declarat Gina Pistol pentru sursa mai sus-menționată.