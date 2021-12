Gabriela Cristea nu și-a început ziua tocmai bine. Prezentatoarea TV a mărturisit că nu a dormit prea bine noaptea trecută, pentru că s-a trezit pentru fetițele ei, Victoria și Iris. Fiica cea mare a vedetei nu a avut o dispoziție bună în această dimineață și a plâns până a ajuns la grădiniță.

„Neața! Cum e ziua voastră? A mea e nașpa… m-am trezit azi noapte de două ori pentru fete și am dormit în trei paturi diferite. Când a sunat telefonul la 07:30 am înjurat de toți sființii și m-am ridicat din pat târâș, mi-am tras pe mine primele haine găsite și m-am apucat să îmbrac fetele. Iris a fost ok, dar Victoria a fost mârâită cât pentru toate zilele în care e minunată și a plâns de când am intrat la ea în cameră și până a intrat în ușa grădiniței. Apropos, a trimis educatoarea acum niște poze cu clasa și ea râde cu gura până la urechi… să se știeeeee! Când am ieșit să deschid poarta am descoperit vremea mirobolantă cu ceață și umezeală de faci asm și dacă nu ai… și dacă nu ai… și dacă mai vreți continui. Am treabă ca la balamuc, dar m-am întors acasă, mi-am pus din nou pijamaua și m-am băgat în pat. Mai fac treabă și mai târziu!”, a scris Gabriela Cristea pe pagina sa personală de socializare.

Deși are foarte multă treabă astăzi, Gabriela Cristea a luat decizia de a mai petrece puțin timp în pat pentru a se odihni.

Tavi Clonda nu o lasă pe Gabriela Cristea să-și ia menajeră

Prezentatoarea TV se împarte între familie, viața profesională, dar și viața de gospodină. Gabriela Cristea își face singură curat în casă, iar Tavi Clonda este cel care o mai ajută din când în când. Vedeta nu are menajeră și se ocupă ea de toate treburile casei.

„M-am apucat eu să fac, dar nu am avut mare spor pentru că fetele erau acasă și mă cam încurcă. Nu era nici Tavi acasă, iar acesta este un amănunt semnificativ pentru că eu chiar nu mă descurc cu aspiratorul. Nu am forță în mâni, nu pot să-l ridic”, a povestit Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii „Mămici de pitici cu lipici”.

Gabi Cristea așteaptă cu mare nerăbdare momentul în care fetele ei vor mai crește și vor ajuta la curățenie. Vedeta își pune mare bază în fiicele sale.

„Abia aștept să am și eu un ajutor la curățenie. Nu avem pe nimeni la curățenie, ne descurcăm singuri cum putem, dar ne ajutăm eu și Tavi pentru că fetele sunt încă foarte mici și abia aștept să crească. Eu cred că vor fi ajutoare de nădejde. Astăzi nu au fost receptive pentru că aveau și desene animate, nu prea aveau chef”, a adăugat aceasta.

Prezentatoarea de la Antena Stars recunoaște că nu-i place să facă curățenie și nici să calce hainele, însă nu are de ales. Gabriela Cristea își dorește pe cineva care să o ajute, însă Tavi Clonda a luat decizia de a nu mai primi pe nimeni în casă momentan.

„Activitatea care nu-mi place deloc este să dau cu aspiratorul. Nu-mi place să fac curățenie. Chiar este o corvoadă pentru mine. Nu-mi place nici să calc. Trebuie, nu putem lăsa casa să cadă peste noi. Casa noastră este foarte mare, am avea nevoie de un ajutor extern, dar am hotărât că facem o pauză. Tavi nu mai este de acord să primească pe nimeni în casă”, a spus prezentatoarea TV.

