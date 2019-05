(Publicitate) Organizează petreceri de succes cu accesorii de unică folosință

Pentru a alege toate accesoriile de care avem nevoie pentru organizarea unei petreceri, trebuie să determinăm foarte bine unde va avea loc și ce număr de invitați urmează să găzduim. Bineînețeles, pentru evenimentele de mari dimensiuni, recomandat ar fi să apelăm la ajutorul unor profesioniști, care să se ocupe de toate elementele logistice, de la catering, aranjare la mese, bufeturi diverse de tip candy bar, finger food, băuturi, lemonade bar și alte servicii profesionale de tipul, foto, video, DJ, lumini, arnajamente florale și decorațiuni diverse.

Însă, pentru evenimente de mici dimensiuni, organizate acasă, în curte, la iarbă verde sau chiar și într-un spațiu închiriat, dar fără utilități, trebuie să avem grijă noi de toate detaliile evenimentului.

În primul rând, trebuie să luăm în calcul toate elementele care țin de consumabile pentru catering, pentru că organizare bună pentru servirea preparatelor și a băuturilor este cea stă la baza unui eveniment cu adevărat reușit.

Unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare, dacă vrem să evităm spargerea veselei personale și tot efortul de a curăță și spăla farfuriile și tacâmurile, este achiziționarea de farfurii de unică folosință și de tacâmuri de unică folosință. Mai mult decât atât, inclusiv servirea preparatelor se poate face pe platouri de unică folosință, care ulterior pot fi reciclate sau de ce nu, spălate și reutilizate.

Pentru zona de deserturi, este important să se aloce un spațiu separat, decorat cu gust, alături de care se poate pregăti un lemonade bar sau o zonă pentru cafea. Și aici, pentru a evita spargerea paharelor și a ceștilor este recomandată utilizarea de pahare de unică folosință și paie colorate tematic, pentru un plus de creativitate. Ceștile de cafea pot fi de asemenea, înlocuite cu pahare de unică folosință din carton, de tipul coffee to go, care au un design vintage și se potrivesc foarte bine unei petreceri în grădină. Tot pentru un garden party se pretează și înghețata de casă, care servită cu siropuri naturale de fructe, va aduce un val de prospețime evenimentului organizat.

Odată ce am terminat de aranjat pe mese toate gustările și băuturile, nu trebuie decât să alegem muzică bună și elemente de decor pentru a crea starea de petrecere, precum lumânări sau ghirlande luminoase. Nu mai lipsește decât voia bună și invitați cu chef de distracție și dans și astfel, cu câteva elemente am reușit să organizăm o petrecere de succes!