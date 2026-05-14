La Gazzetta dello Sport i-a dedicat coperta și a avut numai cuvinte de laudă pentru antrenorul român.

Prima pagină La Gazzetta dello Sport după finala Cupei Italiei

„Băiatul cu cască a crescut și acum râde cu aplomb, călcând pe urmele unui bătrân maestru a cărui jachetă a scos-o din nou. Chivu o învinge pe Lazio cu 2-0, câștigă a zecea Cupă a Italiei și intră în istoria Interului într-o jachetă închisă la culoare și pantofi albi: „dubla”. Ultima persoană care a făcut acest lucru a fost San José în anul Triplei, în al doilea an al călătoriei sale. Cristian a reușit din prima încercare”, a notat Gazzetta dello Sport.

Aceasta a remarcat faptul că antrenorul român i-a dedicat soției trofeul cucerit. „Familia e pe primul loc. La sfârșitul meciului, obosit și epuizat după kilometrii petrecuți pe margine, Chivu a driblat sărutări, îmbrățișări și bătăi pe spate, și-a luat telefonul și a sunat-o pe soția sa, Adelina, care era în tribune cu alți prieteni. Un scurt apel telefonic pentru a-i spune „te iubesc” și a-i mulțumi din suflet pentru că l-a suportat și l-a susținut tot anul”, a scris Gazzetta dello Sport.

„Chivu câștigă dubla după Scudetto, al zecelea titlu al nerazzurrilor”, a titrat și Corriere della Sera.

„Inter a câștigat două trofee anul acesta. Am avut un sezon bun. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat de-a lungul anilor, dar și de fani și de club. O nouă eră? Ne bucurăm de lucrurile bune pe care le-am realizat. Nu este niciodată ușor să termini un sezon ca acesta cu succes”, a fost declarația lui Cristi Chivu după meci consemnată de cotidianul italian.

„Chivu 7 – Luxul simplității. Trimite în teren o echipă logică și aduce acasă al doilea trofeu în primul său sezon complet”, a scris Sportmediaset, în timp ce Il Messaggero a notat: „După tripla reușită ca jucător al lui Inter cu Jose Mourinho antrenor în 2010, Chivu a câștigat acum dubla, scriind un capitol important în istoria lui Inter”

„Chivu marchează o dublă în Serie A și Coppa Italia: o premieră pentru Inter. Dubla campionat – Coppa Italia îl face pe Chivu singurul jucător care a câștigat campionatul la debutul său ca antrenor al lui Inter”, a scris și Goal.com.

Cristi Chivu a devenit primul om din istoria clubului Internazionale Milano care cucerește eventul atât ca jucător (2010), cât și ca antrenor (2026).