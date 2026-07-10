„Vom riposta la orice atac asupra infrastructurilor, iar regimul criminal sionist (Israelul – n.r.) nu va fi cruţat”, a ameninţat Mohammad Bagher Zolghadr într-un comunicat citat de agenţia iraniană de presă Fars.

Ostilităţile s-au reluat săptămâna aceasta între Iran și Statele Unite, în pofida semnării, pe 17 iunie, a unui protocol de înțelegere menit să favorizeze negocierea unui acord de pace.

Armata americană a anunțat mai devreme că a vizat 90 de ținte militare iraniene în noaptea de miercuri spre joi.

În schimb, Pentagonul a dezmințit vineri lansarea vreunui atac în ultimele 24 de ore.

De cealaltă parte, regimul islamic de la Teheran a acuzat Statele Unite că au lovit infrastructuri civile, cu scopul de a împiedica organizarea funeraliilor fostului lider suprem Ali Khamenei.

Poduri şi o legătură feroviară de la Teheran la Mashahd – unde a fost îngropat Ali Khamenei – au fost vizate, acuză Teheranul.

Pe de altă parte, cabinetul lui Benjamin Netanyahu a anunţat că premierului israelian a discutat joi seara la telefon cu Donald Trump, care l-a informat cu privire la „ultimele mişcări” americane din Golful Pesic.

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