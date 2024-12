Radu Ștefan Bănică, fiul cunoscutului artist Ștefan Bănică Jr., a vorbit deschis în paginile revistei VIVA! despre provocările pe care le întâmpină în cariera sa artistică. Tânărul artist, care îmbină cu pasiune teatrul și muzica, a dezvăluit că a avut parte de numeroase refuzuri la castinguri, ceea ce i-a adus uneori frustrări, dar și lecții valoroase.

„Da, cred că am dezamăgiri constant. Profesional, de exemplu, sunt roluri pe care mi le doream, am participat la castinguri, dar nu le am obținut. Nu mă încălzește faptul că primeam ca răspuns: «Tu ești cel mai talentat, dar nu te putem alege pe tine». Așa că am o mică frustrare când vine vorba despre acest

capitol, dar așa e în viață. Continui să merg la castinguri, fiindcă nu știi nicio dată de unde sare iepurele și, în plus, e un exercițiu bun”, a declarat Radu Bănică pentru sursa mai sus-menționată.

„Primii bani i-am făcut în teatru pe la 14-15 ani și știu că i-am dat mamei mele”

Tânărul, care își câștigă banii din teatru încă de la 14 ani, consideră că aceste experiențe îl ajută să se maturizeze atât ca actor, cât și ca om. În interviu, Radu Ștefan a povestit și despre primii bani câștigați.

„Nu-și mai aduce aminte exact ce a făcut cu ei. Primii bani i-am făcut în teatru pe la 14-15 ani și știu că i-am dat mamei mele, nu îmi amintesc să marchez acest moment cu un anumit obiect cumpărat, cred că mi-am luat mai multe nimicuri. (zâmbește) Din muzică, abia anul acesta am început să și fac bani.”

Recomandări Război cald, război rece. De ce Occidentul trebuie să reziste atacurilor nu în pofida, ci datorită revenirii lui Donald Trump la Casa Albă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

„Vreau să revin la antreprenoriat atunci când voi avea din nou timp liber”

Pe lângă cariera artistică, Radu Ștefan a încercat să își exploreze și latura antreprenorială. În urmă cu câțiva ani, deschisese o cafenea, însă, în prezent, nu mai activează în acest domeniu. „M-a pasionat mereu zona antreprenoriatului și mi-am dorit să am ceva al meu, să las o bucățică din mine undeva, într un business. Din ianuarie nu mai fac parte din acel business, fiindcă nu mai aveam timp să mă ocup așa cum îmi doream. Dar vreau să revin la antreprenoriat atunci când voi avea din nou timp liber”, a spus tânărul artist.

Cu ambiția de a se perfecționa constant și cu un respect profund pentru arta teatrului și a muzicii, Radu Ștefan Bănică continuă să-și croiască un drum autentic, fiind un exemplu de determinare pentru tinerii care își urmează visurile în ciuda obstacolelor.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News