Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Imagini cu inelul de logodnă primit de Ioana Stan

După ce a fost om de la bază la Genoa, în prima ligă din Italia, Radu Drăgușin a fost transferat de Tottenham pentru 25 de milioane de euro. El a ajuns la Londra la începutul anului 2024, iar la scurt timp s-a mutat acolo și Ioana Stan.

Radu Drăgușin a cerut-o în căsătorie pe Ioana Stan

Studentă la Arhitectură, tânăra și-a dorit să-i fie aproape iubitului ei, iar acum relația lor a trecut la un alt nivel: Radu Drăgușin a cerut-o pe Ioana Stan în căsătorie!

Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare de către cei doi tineri îndrăgostiți. Mai exact, Radu Drăgușin și Ioana Stan au postat pe Instagram mai multe fotografii cu momentul emoționant în care fotbalistul îi oferă inelul de logodnă iubitei lui.

„You. Me. Always”, a scris Radu Drăgușin pe Instagram. Ceea ce se traduce simplu: „Tu. Eu. Mereu”!

La finalul anului 2024, în momentul în care Ioana Stan a împlinit 23 de ani, ea a postat pe TikTok un mesaj prin care își arăta iubirea față de fotbalistul român.

„23! Și e totul despre mine. Cea mai dulce surpriză din partea dragostei vieții mele. Să avem momente de neuitat și un an plin de magie”, a scris tânăra pe TikTok. „La mulți ani celei mai dragi mie, jumătății mele mai bune. Te iubesc cel mai mult”, a fost mesajul pe care l-a avut Radu Drăgușin la acel moment pentru ea.

Ce spune impresarul fotbalistului despre relație

Despre dragostea dintre Radu Drăgușin și Ioana Stan a vorbit și Florin Manea, impresarul fotbalistului.

„Acum s-au mutat împreună în Londra. Este ceea ce îi trebuie lui Radu. Mă bucur că s-au mutat împreună. Ea o să continue acolo școala. E în anul patru la Arhitectură, din șapte ani. Nu e o fată care vrea în cluburi. E o dragoste frumoasă între ei. E o fată cu picioarele pe pământ, o fată educată.

Am avut discuții și cu Ioana. Am învățat-o anumite lucruri pe care trebuie să le facă pentru ca el să aibă liniștea necesară. Mă ajută, pot să spun, în cariera lui Radu. Vine la meciuri, e fana lui numărul unu. Dar este o fată foarte inteligentă, care înțelege că viața de sportiv necesită sacrificii. Și este dispusă să le facă lângă el”, afirma în anul 2024 Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin.

