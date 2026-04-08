Ce ar face Radu Vâlcan non-stop. Adela Popescu l-a dat de gol: „Pe mine mă și amuză”

Nu doar o dată Adela Popescu a fost întrebată dacă nu îi este teamă că soțul ei va fi „furat” de o altă femeie, mai ales că el prezintă Insula Iubirii, emisiunea de la Antena 1 în care cuplurile își testează dragostea.

De fiecare dată, vedeta a precizat că nu își face griji pentru acest lucru, deoarece Radu Vâlcan este un bărbat fidel, devotat în totalitate familiei.

Recent, Adela Popescu a oferit noi informații despre stilul de viață al partenerului ei, afirmând că acesta ar vorbi non-stop despre cei trei copii pe care îi are: Alexandru, Andrei și Adrian.

„Cine îl cunoaște pe Radu înțelege că el e mai mult de un bărbat top model. El nu uzează de felul în care arată chiar deloc. E un bărbat foarte fidel, foarte devotat familiei. E un tată care ar vorbi numai despre copii! Pe mine mă și amuză genul acesta de remarci, pentru că știu că el nu uzează de ele deloc, aproape că nu-l interesează”, a spus Adela Popescu pentru Click.

În 2026, când Radu Vâlcan a mers în Thailanda la filmările pentru Insula Iubirii, Adela Popescu nu i-a mai fost alături, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în anii precedenți.

Acest lucru însă nu a deranjat-o pe vedetă, deoarece a vorbit mereu cu soțul ei prin apeluri video și, mai mult decât atât, a profitat de momentele petrecute alături de cei trei băieți pe care îi au împreună.

„Când este plecat cu filmările în Thailanda noi vorbim non-stop cu cameră. Ne vedem pe video. Acum nu a fost plecat mult, dar nici puțin. O lună nu e așa puțin. Dar a fost bine, că am stat eu mai mult cu copiii”, a încheiat Adela Popescu interviul pentru sursa citată.

